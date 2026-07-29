В Красногорске расселят ещё не менее 70 аварийных домов
С 2021 года в Красногорске расселили 18 аварийных и ветхих домов. Об этом глава городского округа Дмитрий Волков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
На ней подвели итоги работы за пять лет, обсудили реализацию программ по строительству и капремонту социальных объектов, благоустройству, переселению из аварийного жилья, развитие транспортной инфраструктуры.
«Красногорск – один из самых больших городских округов, который активно развивается и в строительстве, и в сфере социальной инфраструктуры. Здесь был заметный дефицит дошкольных учреждений, образовательных комплексов. За это время мы постарались многое сделать. Вы отработали в округе почти пять лет. Расскажите о самых актуальных проблемах, которые беспокоят жителей, требуют нашего особого внимания», – обратился к главе губернатор.Он назвал всё, что касается благоустройства, всегда востребованной темой.
«Особое внимание – расселению аварийного жилья. Это тоже наш приоритет. Задача серьёзная. Очень важно, чтобы люди понимали, куда и когда они переедут», – подчеркнул губернатор.Волков рассказал, что с 2021 года в округе расселили 18 аварийных и ветхих домов. В 2025-м завершили переселение жильцов трёх домов на ул. Первомайской в новый муниципальный дом. В планах – расселить ещё около 70 домов, где живут порядка 2400 человек.
«Мы расселили 18 домов, сейчас начинаем сносить двухэтажные бараки. Построили муниципальный дом, куда расселили 1270 жителей на ул. Лесной. Задача – не менее 70 домов. Это не только Брусчатый посёлок, но и Опалиха, частично Нахабино», – сказал Волков.Он добавил, что руководство муниципалитета много встречается с жителями. Они должны понимать, какие получат жилищные условия, на каком этаже будет квартира и так далее.