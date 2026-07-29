В Красногорске расселят ещё не менее 70 аварийных домов

29 июля 2026, 18:06

оригинал А. Воробьёв и Д. Волков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

С 2021 года в Красногорске расселили 18 аварийных и ветхих домов. Об этом глава городского округа Дмитрий Волков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.





На ней подвели итоги работы за пять лет, обсудили реализацию программ по строительству и капремонту социальных объектов, благоустройству, переселению из аварийного жилья, развитие транспортной инфраструктуры.

«Красногорск – один из самых больших городских округов, который активно развивается и в строительстве, и в сфере социальной инфраструктуры. Здесь был заметный дефицит дошкольных учреждений, образовательных комплексов. За это время мы постарались многое сделать. Вы отработали в округе почти пять лет. Расскажите о самых актуальных проблемах, которые беспокоят жителей, требуют нашего особого внимания», – обратился к главе губернатор.

«Особое внимание – расселению аварийного жилья. Это тоже наш приоритет. Задача серьёзная. Очень важно, чтобы люди понимали, куда и когда они переедут», – подчеркнул губернатор.

«Мы расселили 18 домов, сейчас начинаем сносить двухэтажные бараки. Построили муниципальный дом, куда расселили 1270 жителей на ул. Лесной. Задача – не менее 70 домов. Это не только Брусчатый посёлок, но и Опалиха, частично Нахабино», – сказал Волков.