Траву в Подмосковье покосили более 75 тысяч раз за лето

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Московской области работники коммунальных служб совершили покос на 16 672 объектах региона, а общее количество покоса достигло отметки в 75 690, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работу выполняли около 15 000 сотрудников.
Участки, на которых больше всего покосили траву:
- Сергиево-Посадский: 996
- Балашиха: 864
- Орехово-Зуево: 653
Работы производятся ручным способом с помощью косилок или механизировано с использованием навесного оборудования на тракторах МТЗ. Это зависит от местности проведения работ.
Покос очень важный элемент благоустройства, так как он выполняет ряд полезных функций:
- Не допускает размножение вредителей в высокой траве;
- Минимизирует аллергические реакции, которые вызывают сорняки;
- Высокая трава накапливает намного больше пыли и мусора
- Неокошенный газон больше склонен к высыханию и легко воспламеняется
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