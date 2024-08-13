Требования по составу автомобильной аптечки изменятся с 1 сентября

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С 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения Минздрава РФ по составу автомобильной аптечки. Об этом основательно юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева рассказала в беседе с РИА Новости.
В новый состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-лёгочной реанимации (устройство «рот в рот»), жгут для остановки крови, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц, подчеркнула специалист.
Отмечается, что аптечки с прежним составом можно будет использовать до конца срока их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
Также Вепренцева напомнила, что в прошлом году из обязательного перечня для прохождения техосмотра убрали аптечки и огнетушители.
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Отмечается, что аптечки с прежним составом можно будет использовать до конца срока их годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
Также Вепренцева напомнила, что в прошлом году из обязательного перечня для прохождения техосмотра убрали аптечки и огнетушители.
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Анастасия Чинкова