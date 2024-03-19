«Водителей превратили в дойную корову»: адвокат рассказал о новом законе для автомобилистов

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В России с 1 апреля 2024 года изменится порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Когда поправки вступают в силу, кого они коснутся в первую очередь, и почему юристы считают, что изменения в законе приведут к «поборам», в беседе с «Радио 1» рассказал адвокат, вице-президент движения «Автомобилисты России» Леонид Ольшанский.
По его словам, поправки, которые касаются автомобилистов, с каждым днем ужесточаются.
Он рассказал, что новые поправки предусматривают сдачу экзамена для тех автомобилистов, кто приехал из другой страны, в том числе из СНГ.
На вопрос о том, коснутся ли изменения в законодательстве тех, у кого уже есть водительские удостоверения, но их срок подходит к концу, Ольшанский ответил, что поправки прежде всего введены для тех, кто получает права впервые или прибыл из других стран. При этом эксперт добавил, что законодательство стремительно меняется, и вскоре могут быть включены и другие нормы.
Ольшанский также напомнил, что прежде президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что все принимаемые законы должны проверяться на предмет коррупции.
В соответствии с поправками, к экзаменам в ГИБДД с первого апреля 2024 года будут допускаться выпускники только проверенных автошкол. Кандидатам в водители разрешат чаще ошибаться при сдаче практического экзамена. Количество штрафных баллов увеличат с пяти до семи.
Также будет увеличен срок пересдачи экзаменов в ГИБДД после трех неудачных попыток составит от шести до девяти месяцев. В настоящее время на четвертую пересдачу можно идти после истечения одного-трех месяцев.
Нововведения также обяжут автовладельцев сменить иностранные водительские права. Это нужно будет сделать в течение одного года с момента получения гражданства или вида на жительство в РФ.
Еще одним изменением станет обязательное предъявление СНИЛС при сдаче документов в ГИБДД для прохождения экзаменов.
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По его словам, поправки, которые касаются автомобилистов, с каждым днем ужесточаются.
«Растут поборы в сфере ОСАГО, увеличивается количество платных парковок. В нарушение гражданского законодательства берется серьезный штраф за то, что человек проспал и не заплатил за платную парковку. По российскому законодательству, в течение первых 20 дней можно оплатить половину штрафа, в региональном законодательстве такой льготы не предусмотрено», — объяснил Ольшанский.
Он рассказал, что новые поправки предусматривают сдачу экзамена для тех автомобилистов, кто приехал из другой страны, в том числе из СНГ.
«Если ты приехал из какой-либо страны, в том числе из СНГ, то год ты можешь поездить, а потом экзаменовка, но только в том случае, если речь идет о легковом автомобиле. Если человек захочет управлять автобусом или тяжелым грузовиком, то ему снова предстоит переучиваться в автошколе. Поэтому водителей превратили в дойную корову, суды завалены жалобами автомобилистов», — подчеркнул адвокат.
На вопрос о том, коснутся ли изменения в законодательстве тех, у кого уже есть водительские удостоверения, но их срок подходит к концу, Ольшанский ответил, что поправки прежде всего введены для тех, кто получает права впервые или прибыл из других стран. При этом эксперт добавил, что законодательство стремительно меняется, и вскоре могут быть включены и другие нормы.
Ольшанский также напомнил, что прежде президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что все принимаемые законы должны проверяться на предмет коррупции.
«Президент России Владимир Путин несколько лет назад сказал о том, что мы должны каждый документ анализировать на предмет взяткоемкости и коррупционности. К словам президента нужно прислушиваться тем, кто плодит репрессии и выкачивает деньги с автомобилистов», — заключил юрист.
Новые правила получения водительского удостоверения
В соответствии с поправками, к экзаменам в ГИБДД с первого апреля 2024 года будут допускаться выпускники только проверенных автошкол. Кандидатам в водители разрешат чаще ошибаться при сдаче практического экзамена. Количество штрафных баллов увеличат с пяти до семи.
Также будет увеличен срок пересдачи экзаменов в ГИБДД после трех неудачных попыток составит от шести до девяти месяцев. В настоящее время на четвертую пересдачу можно идти после истечения одного-трех месяцев.
Нововведения также обяжут автовладельцев сменить иностранные водительские права. Это нужно будет сделать в течение одного года с момента получения гражданства или вида на жительство в РФ.
Еще одним изменением станет обязательное предъявление СНИЛС при сдаче документов в ГИБДД для прохождения экзаменов.
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Анастасия Хохлова