Трехдневный траур объявили в Нижнекамске после пожара на заводе

01 апреля 2026, 08:56

В Нижнекамске объявили трехдневный траур в связи с трагедией на химзаводе. Об этом 1 апреля сообщил мэр Радмир Беляев в своем телеграм-канале.





По его словам, в этот период отменят все развлекательные и массовые мероприятия, а на зданиях государственных учреждений приспустят флаги.

«Это время скорби и поддержки. Разделяем боль утраты вместе с семьями погибших», — написал градоначальник.