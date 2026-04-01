Трехдневный траур объявили в Нижнекамске после пожара на заводе
В Нижнекамске объявили трехдневный траур в связи с трагедией на химзаводе. Об этом 1 апреля сообщил мэр Радмир Беляев в своем телеграм-канале.
По его словам, в этот период отменят все развлекательные и массовые мероприятия, а на зданиях государственных учреждений приспустят флаги.
«Это время скорби и поддержки. Разделяем боль утраты вместе с семьями погибших», — написал градоначальник.Напомним, 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар. Его причиной стал взрыв газовой смеси. В результате происшествия погибли два человека, еще 72 пострадали, из них 68 обратились за помощью медиков. В связи с трагедией следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.