В сахалинском селе Тымовского района обрушилась стена школы-детского сада
В селе Кировском Тымовского района на Сахалине обрушилась часть стены здания школы-детского сада. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем канале на платформе MAX.
По его словам, строение нуждается в капитальном ремонте — ранее в здании выявили существенные дефекты. Причины обрушения в настоящий момент устанавливаются, для выполнения этой задачи привлекли специалистов строительной лаборатории.
«Ребятам ничего не угрожает: школьники заранее переведены на дистанционное обучение, а дошкольникам нашли места в другом детском учреждении», — говорится в публикации.Лимаренко заявил, что виновных следует установить как можно быстрее и наказать их по всей строгости закона. Он пообещал оказать следствию необходимое содействие и взять ситуацию на личный контроль.
