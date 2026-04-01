Место катастрофы самолёта Ан-26 в Крыму обнаружили, известно о погибших
При крушении военно-транспортного самолëта Ан-26 в Крыму погибли 29 человек
Место крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в Крыму обнаружили, погибли 29 человек. Об этом рассказали в Минобороны России.
Воздушное судно выполняло плановый перелёт над Крымом. Связь с бортом пропала 31 марта около 18:00 по московскому времени. В район происшествия направили поисково-спасательные группы, на месте сейчас работают специалисты и комиссия Минобороны.
«Обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — говорится в сообщении.По предварительным данным, самолёт врезался в скалу. В ведомстве подчеркнули, что поражающего воздействия по воздушному судну не зафиксировали. Предварительной причиной трагедии назвали техническую неисправность.
