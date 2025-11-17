Трехлетняя отработка для бюджетников-медиков станет обязательной
Путин утвердил обязательную 3-летнюю отработку для медиков на бюджете
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации целевого обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей, обучающихся за счёт бюджета.
Текст документа разместили на официальном портале правовой информации. Поправки помогут устранить дефицит кадров.
Теперь обучающихся по целевым местам обязали заключать договоры с конкретными заказчиками — медицинскими организациями или государственными ведомствами.
В законе также закрепили обязанность органов власти в сфере здравоохранения создавать условия для последующего трудоустройства выпускников и их наставничества.
