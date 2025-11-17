Трехлетняя отработка для бюджетников-медиков станет обязательной

17 ноября 2025, 17:32

Путин утвердил обязательную 3-летнюю отработку для медиков на бюджете

Фото: istockphoto/megaflopp

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации целевого обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей, обучающихся за счёт бюджета.