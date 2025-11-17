Достижения.рф

Трехлетняя отработка для бюджетников-медиков станет обязательной

Фото: istockphoto/megaflopp

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации целевого обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей, обучающихся за счёт бюджета.



Текст документа разместили на официальном портале правовой информации. Поправки помогут устранить дефицит кадров.

Теперь обучающихся по целевым местам обязали заключать договоры с конкретными заказчиками — медицинскими организациями или государственными ведомствами.

В законе также закрепили обязанность органов власти в сфере здравоохранения создавать условия для последующего трудоустройства выпускников и их наставничества.

Никита Кротов

