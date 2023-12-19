В марте 2024 года на выставке-форуме «Россия» состоится проект «Голоса страны»

Фото: Радио 1
В марте 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится проект «Голоса страны» под художественным руководством К.Ю.Богомолова.
В рамках мероприятия планируют создать 12 документальных спектаклей о людях, чья ежедневная работа каждый день меняет Россию к лучшему, в постановке популярных театральных режиссеров и исполнении выдающихся артистов Российской Федерации.
Целью проекта является демонстрация того, что каждый человек может быть настоящим героем и каждая жизнь важна и ценна. Заявку на участие можно оставить на официальном сайте проекта голоса-страны.рф до 20 декабря 2023 года. Принять участие в мероприятии могут люди старше 18 лет.
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Алина Юрчак