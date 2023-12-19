Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года

Фото: сайт Кремля
Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.
По словам главы государства, западные страны фактически развязали войну на Украине ещё в 2014 году. Россия первое время не принимала участия в этих событиях, но затем стране пришлось предпринять меры для защиты людей от истребления, пояснил Путин.
Президент добавил, что Запад, а в частности США, «с удовольствием за этим наблюдали», поэтому они в какой-то степени переиграли Россию. Однако их агрессивная позиция вынудила Москву пойти на решительные ответные действия.
Также Путин подчеркнул, что власти западных стран и Украины открыто отказались от исполнения минских соглашений, которые оказались просто завесой для возрождения или даже строительства современных ВСУ.
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Президент добавил, что Запад, а в частности США, «с удовольствием за этим наблюдали», поэтому они в какой-то степени переиграли Россию. Однако их агрессивная позиция вынудила Москву пойти на решительные ответные действия.
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Анастасия Чинкова