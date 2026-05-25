Туристов предупредили о штрафе за кражу полотенца из отеля
При выезде из отеля администрация может удержать с туриста стоимость украденных вещей, включая банное полотенце. Об этом изданию «Абзац» рассказал кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.
По его словам, согласно российским законам и международным гостиничным стандартам, отель имеет право выставить счет постояльцу, если его пребывание привело к убыткам. Среди украденного имущества могут быть банные халаты, различные виды полотенец, постельное белье и пледы, подушки, одеяла, посуда, столовые приборы, электроника, такая как пульты, фены и чайники, а также декоративные элементы интерьера номера. Юрист отметил, что сумма списания с карты гостя может варьироваться от малой до значительной.
В некоторых случаях кража полотенца, постельного белья или другого предмета из отеля может привести к судебным разбирательствам и внесению клиента в черный список, предупредил специалист. Если гость отказывается оплачивать выставленный счет, гостиница направляет ему письменную претензию, а при повторном отказе подает иск, заключил Матюшенков.
