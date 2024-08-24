Трейлер обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту арестовали

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Арестовано имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости на основании судебных документов и данных, полученных из открытых источников.
Отмечается, что подразумевается земельный участок площадью в 1,5 тысячи квадратных метров земли и два нежилых зданий. Также был арестован прицеп, произведенный в 2022 году. Это означает, что продажа или торговля другими видами имущества запрещена.
Ранее суд арестовал квартиру площадью 63 квадратных метра в Ульяновске стоимостью 1,8 миллиона рублей, принадлежащую одному из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.
Напомним, первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвалась фура, загорелись семь топливных баков железнодорожного вагона и обрушились два автомобильных пролета.
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Ранее суд арестовал квартиру площадью 63 квадратных метра в Ульяновске стоимостью 1,8 миллиона рублей, принадлежащую одному из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.
Напомним, первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвалась фура, загорелись семь топливных баков железнодорожного вагона и обрушились два автомобильных пролета.
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Александр Климов