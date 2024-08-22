Суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя РУДН за незаконную миграцию нигерийцев

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Тверской суд Москвы арестовал преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда за организацию незаконной миграции нигерийцев в Россию. Об этом сообщила пресс-служба суда в беседе с РИА Новости. По данным инстанции, на время следствия педагога отправили в СИЗО на 2 месяца — до 8 ноября.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года», — заявили в суде.Отмечается, что действия преподавателя квалифицировали как организацию незаконного въезда иностранцев РФ группой лиц по предварительному сговору, максимальный срок по которой — семь лет колонии.
По информации следствия, Экпободо Оввигхо Раймонд вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.
По данным агентства, задержанный преподавал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности, а его научрук отзывается о нем, как о спокойном и интеллигентном молодом человеке.
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