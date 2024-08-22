Суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН о миграции

Видео: суды общей юрисдикции города Москвы
Тверской суд Москвы арестовал еще пять фигурантов дела преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда об организации незаконной миграции нигерийцев на территорию РФ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы. Каждого из них отправили в СИЗО и под домашний арест на 2 месяца — до 8 ноября 2024 года, указано в материале.
Согласно сообщению суда, Стацкого Давида Ивановича, Аджайи Афолаби Олатунджи и Фашакин Гбенга Акинфенва отправили в СИЗО, а Стацкого Станислава Ильича и Андреева Даниила Михайловича — под домашний арест.
Напомним, по данным следствия, Экпободо Оввигхо Раймонд вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.
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«Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции)», — говорится в публикации пресс-службы.
Напомним, по данным следствия, Экпободо Оввигхо Раймонд вместе с подельниками искал нигерийцев и россиян, которые были готовы жениться за деньги. После сообщники консультировали их, как следует вести себя в ЗАГС, чтобы не вызвать подозрений. Через фиктивные браки иностранцы получали РВП, ВНЖ и визы.
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Данил Пономарев