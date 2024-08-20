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В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в задержании участника СВО

Baza: Задержан один из полицейских, участвовавших в аресте Ахмеда Джабраилова
20 августа 2024, 15:53
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в аресте 48-летнего Ахмеда Джабраилова, который скончался в отделении полиции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, задержание произошло минувшей ночью, и в настоящее время с полицейским проводятся следственные действия. Он находился в кабинете МВД вместе с 48-летним Джабраиловым во время его задержания. Источники сообщают, что это не последнее задержание в рамках расследования дела о смерти Джабраилова.

Боец спецназа «Ахмат» оказался в участке после неадекватного поведения на улице. По словам его семьи, незадолго до этого он вернулся с СВО и страдал от посттравматического расстройства. В отделении полиции мужчине стало плохо, а последние моменты его жизни были зафиксированы на видео, где видно, как полицейские применяли силу к Джабраилову.



Ранее сообщалось, что родственникам мужчины угрожают и требуют прекратить обсуждение дела. Семья погибшего продолжает добиваться справедливости и наказания виновных.

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В Петербурге мобилизованный в отпуске получил ранение, когда защищал несовершеннолетнего
Mash на Мойке: В Питере мобилизованный получил ранение за то, что защищал друга
20 августа 2024, 15:53

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Петербурге 22-летний мобилизованный Виталий был ранен за то, что защищал несовершеннолетнего друга, которому ранее разбили голову в клубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Отмечается, что Виталий приехал в отпуск и позвал отдохнуть своего 16-летнего друга Руслана. Они отправились в клуб, где случайно разлили напиток на неизвестного мужчину.

Между молодыми людьми произошел конфликт, разъяренный мужчина разбил стеклянный стакан об голову Руслана. Подростку пришлось наложить 20 швов.

Виталий же решил встретиться с обидчиком на нейтральной территории и отомстить за товарища. Неожиданно мужчина достал оружие и выстрелил в оппонента. Виталий смог задержать стрелка, после чего вызвал полицию и медиков. На злоумышленника ​написали заявление.

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«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой
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#скандал
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Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами
В Петербурге суд арестовал парня с подругами за стрельбу на похоронах крысы
20 августа 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Valeriy Volkonskiy

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил однодневный арест молодому человеку и двум его подругам за стрельбу во время похорон крысы. Об этом сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Троицу признали виновной в мелком хулиганстве и отправили под административный арест. Согласно материалам дела, в августе две девушки и их знакомый пришли в лес неподалеку от поселка Лисий нос, чтобы похоронить питомца одной из них. После захоронения крысы молодой человек достал сигнальный пистолет и устроил салют в честь грызуна.

Звуки выстрелов испугали влюбленную пару, которая находилась в палатке рядом с местом захоронения. Они вызвали полицию, сообщив о не менее 10 выстрелах от неизвестных. Правоохранители вскоре нашли хулиганов и установили, что молодой человек произвел 19 выстрелов в воздух.

Ранее сообщалось, что в Австралии 58-летняя жительница Тасмании, Кэтрин Ли Джун, оказалась в центре скандала и попала под суд за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием рыбы.

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«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой
20 августа 2024, 15:11

Фото: iStock/FOTOKITA

На 46-летнего блогера и активиста Алексея Поднебесного возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ из-за половых сношений с 15-летней фанаткой.
О том, за что Поднебесного задержали, почему женоненавистник стал педофилом и какой срок ему грозит, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Алексей Поднебесный


Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов». Общественный резонанс вызвала его принудительная госпитализация в психиатрическую клинику в 2021 году по решению суда из-за высказываний о проблеме стрельбы в школах. В 2022 году Поднебесный добился признания госпитализации незаконной и отсудил компенсацию, размер которой составил 60 тысяч рублей.

Поднебесный родился в 1978 году в Нижнем Новгороде. Он получил юридическое образование в ННГУ им. Лобачевского, а в 2021 году поступил в медицинский колледж. Некоторое время мужчина даже работал в прокуратуре, однако карьера не сложилась якобы из-за конфликтов с коллегами. Поднебесный написал об этом книгу.

После увольнения мужчина начал вести блог. В своих роликах он оскорблял женщин и кидался на газонокосилку ради спасения одуванчиков. По данным СМИ, в 2021 году неоднозначные посты Поднебесного о стрельбе в школах привлекли внимание правоохранительных органов. В своих сообщениях Алесей якобы симпатизировал преступникам. После этого блогер отправился на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Поднебесный выступает за то, что женщины должны «иметь права животных и жить голыми в дикой природе». Он считает, что в современном мире секс сосредоточен в руках десяти процентов мужчин на Земле, которым повезло с внешностью и статусом. Поэтому блогер высказывает мнение в пользу того, чтобы все мужчины получали бесплатный секс в любое время, а женщины жили ради того, чтобы удовлетворять потребности мужчин.


Фото: соцсети А.Поднебесного

В чем обвиняют блогера Алексея Поднебесного


Согласно информации следствия, 2 августа задержанный Поднебесный «совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия», а на следующий день «вступил с той же пострадавшей в половую связь». Во время допроса правоохранитель спросил Алексея, признает ли он вину, однако тот отказался давать показания. Ранее он опроверг интимную связь с девушкой, подчеркнув, что они «просто гуляли». При этом Поднебесный представил свою версию событий. Он утверждает, что девушке якобы 23 года.

Главной причиной задержания блогера стало скандальное видео с 15-летней школьницей. В интернете опубликовали кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с девочкой по Петербургу. На одном из видео несовершеннолетняя сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом – Алексей целуется со школьницей, однако ее лица не было видно. На данный инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в своем блоге Поднебесный пропагандирует педофилию.

Кто такие инцелы


Инцелы — это термин интернет-культуры, обозначающий мужчин, которые хотели бы завести романтические или сексуальные отношения, однако у них не получается этого сделать из-за личных характеристик и «непримечательных» внешних данных. Само слово «инцел» происходит от сокращения английского термина involuntary celibacy, что означает «недобровольное воздержание».

Уточняется, что изначально члены сообщества инцелов делились проблемами и искали поддержки, но со временем стали призывать к ненависти по отношению к тем, кто лишает их интимных отношений. На сегодняшний день инцелы направляют агрессию по отношению к женскому полу, считая, что девушки действуют исключительно в корыстных целях.

Но далеко не все инцелы испытывают ненависть к женщинам — есть и такие, кто, наоборот, женщин любит и уважает. Среди инцелов в интернет-пространстве часто встречаются мужчины, которые ни разу не состояли в романтических отношениях, или и те, кто пережил тяжелое расставание.

Исследователи данное социального явления утверждают, что вынужденное воздержание должно длиться от 6 месяцев и более. Если за это время мужчина в возрасте до 30 лет пытался вступить в отношения, но у него ничего не получилось, то он может считать себя инцелом.


Что будет с блогером Поднебесным


Поднебесному вменяют половое сношение и совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16 лет. Максимальное наказание по статьям — 3 и 4 года тюремного заключения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.


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В московскую больницу попал избитый искусственным членом мужчина
В Москву мужчину избили искусственным членом до больницы
20 августа 2024, 14:57

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Москве мужчину избили резиновым членом, после чего тот попал в больницу. Странное побоище произошло в районе Западное Дегунино, где группа молодых людей решила организовать некое мероприятие. Зачем для этого понадобились имитаторы детородных органов, не сообщается.
В ходе развлекательного мероприятия что-то пошло не так, завязалась ссора, которая переросла в драку. Одни из участников, 19-летний парень, набросился на приятеля с искусственным фаллосом в руках, сообщает 20 августа канал 112.

Избитый членом мужчина помимо медиков обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по 119 статье УК – угроза убийством. Степень тяжести побоев определяют эксперты.

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#драка
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Пьяный доктор-убийца: 21-летнюю студентку медуниверситета жестоко убили на дежурстве, подробности
20 августа 2024, 14:47

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

29 марта 2021 года в тихом провинциальном Фатежe произошла ужасная трагедия, потрясшая не только местных жителей, но и всю страну. В этот день город прощался с 21-летней Ириной, студенткой медуниверситета, которая погибла на своем рабочем месте — в Фатежской районной больнице.
Подробнее о том, как мечты о будущем могут быть разрушены в один миг, расскажет редакция «Радио 1».

Ирина: жизнь, полная надежд

Ирина была не просто студенткой, она была ярким примером целеустремленной и отзывчивой молодой женщины. Училась на четвертом курсе медицинского университета и работала медсестрой в ковидном отделении. С осени 2020 года она добровольно пошла в красную зону, чтобы помогать больным. Коллеги и пациенты любили ее за доброту и улыбку.

В планах у Ирины было стать нейрохирургом — она собиралась участвовать в олимпиаде в Москве и поступать в аспирантуру. К сожалению, ее жизнь оборвалась жестоким образом.

Фото: iStock/Igor Ploskin

Убийство на рабочем месте

Ночь на 27 марта стала роковой для Ирины. Она находилась на дежурстве, когда коллега — анестезиолог-реаниматолог Андрей С. — жестоко избил и задушил ее. По свидетельствам сотрудников больницы, он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Отчим девушки Александр рассказал, что этот врач частенько был пьян. Вечером он угрожал медсестрам, его выволок из кабинета другой доктор, а девушки закрылись в кабинете. Ирина пошла вниз, на первый этаж, мужчина последовал за ней. Тело девушки было найдено около лифта с явными признаками насилия.

«Мы слышали, что врач даже пытался реанимировать Иру, подключал ее к аппаратам», – сказал отчим.

Фото: iStock/Sergiy1975

Судебное разбирательство и общественный резонанс

Мужчина признался в содеянном, но утверждал, что не имел намерения убивать Ирину. Доктор-убийца просил о домашнем аресте, обещая сотрудничать со следствием, однако суд решил взять его под стражу. В городе ходили слухи, что девушку не только избили и задушили, но и изнасиловали.

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#суд
#убийство
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«Выбивал зубы и ломал ребра»: жертве домашнего насилия Гончаровой вынесли приговор за убийство мужа
20 августа 2024, 14:44

Фото: istockphoto/sanchairat

Суд вынес приговор в виде семи лет лишения свободы для бывшей журналистки Оксаны Гончаровой, признанной виновной в убийстве её бывшего гражданского мужа Алексея Самусева. Присяжные единогласно постановили, что Гончарова совершила умышленное преступление. Защитник же подсудимой утверждал, что она действовала в состоянии самообороны против своего трижды судимого партнёра, неоднократно применившего к ней насилие. О том, что заставило женщину расправится с супругом и почему она много лет терпела издевательства – в материале «Радио 1».

Суд над Гончаровой

Фото: соцсети О. Гончаровой

Бывшая журналистка «Ведомостей» и РБК Оксана Гончарова приговорена к семи годам лишения свободы за убийство её экс-супруга Алексея Самусева. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката Гончаровой Александра Гаранина. Суд также удовлетворил иск родителей Самусева, обязав Гончарову выплатить каждому из них по одному миллиону рублей.

В заключительном слове Гончарова отметила, что не боится наказания, но хочет, чтобы оно соответствовало ее поступку. Дело рассматривалось при участии присяжных заседателей, которые единогласно пришли к выводу о виновности Гончаровой.


Убийство Гончаровой экс-супруга


Инцидент произошел 28 сентября 2022 года в квартире Гончаровой в Электростали. В тот день гражданский муж и его знакомый Максим Валиулин пришли к женщине и начали распивать спиртное на кухне. На тот момент Гончарова и Самусев уже не состояли в отношениях, но поддерживали отношения ради общих детей.

«Мы сидели у меня на кухне, выпили. Настало время расставаться, и я вежливо попросила мужчин уйти домой. Максим стал одеваться, а Алексей в ответ начал меня избивать. Матерным словом он дал понять, что бить будет сильно. От первого удара в спину у меня перехватило дыхание, и я чуть не потеряла сознание, мне было очень больно, у меня и так сломаны все ребра. Но он продолжал избивать», — приводит «Комсомольская правда» слова Гончаровой.

Во время конфликта Самусев схватил ножницы, которые находились на столе, но Гончарова перехватила их и нанесла ему четыре удара, один из которых попал в яремную вену в области шеи. В ответ Самусев ударил женщину ногой и вышел из квартиры. На следующий день он скончался в больнице.
Через два дня Гончарову арестовали и предъявили обвинение по статье за умышленное убийство.


Фото: соцсети О. Гончаровой

Муж избивал Гончарову несколько лет


Во время следствия по делу экспертиза обнаружила у Гончаровой более десяти телесных повреждений и порез на спине. По словам адвоката, бывшая журналистка на протяжении многих лет была жертвой домашнего насилия со стороны своего гражданского супруга. Самусев имел три судимости и был привлечен к административной ответственности около 40 раз.
«В пьяном виде он нападал на Оксану. Не просто нападал, а выбивал ей зубы и ломал ребра — в итоге все ребра оказались сломанными. Оксана вызывала полицию, фиксировала травмы и долго восстанавливала здоровье», — сообщает «Комсомольская правда».

Журналистка призналась следователям, что подвергалась побоям с 2007 года.

«На протяжении 15 лет я надеялась на изменения к лучшему. Как любая женщина, я прощала и верила, что он изменится. Я не могла представить, что всё завершится так», — отметила Гончарова в своем последнем слове на суде.
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Причиной пожара на нефтебазе в Пролетарске стло падение трех БПЛА
20 августа 2024, 14:15

Фото: istockphoto / bbsferrari

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области произошёл в воскресенье после падения трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
«Беспилотники были большие и мощные, самолётного типа. Сразу же произошло возгорание в трёх разных местах», — рассказал Валерий Горнич.

Ранее в воскресенье губернатор региона сообщил об отражении атаки БПЛА на юго-востоке Ростовской области. Из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске загорелись ёмкости с дизельным топливом.

В результате тушения пожара пострадал 41 пожарный. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации.

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#возгорание
#режим
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В Турции пропала замдиректор школы для реабилитации детей-инвалидов из Москвы
20 августа 2024, 13:53

Фото: istockphoto / 9parusnikov

В Турции уже четвёртый день продолжаются поиски Натальи Сомовой, заместителя директора московской школы для реабилитации детей-инвалидов, сообщили SHOT.
48-летняя Наталья отправилась на прогулку в горы и исчезла. Её исчезновение заметили в отеле Marmaris Park Hotel.

«Наталья Сомова — заместитель директора Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых в Москве. 17 августа она покинула отель и отправилась по Карийской тропе на прогулку. С тех пор о её местонахождении ничего не известно», — сообщили в издании.

Сотрудники экстренных служб Мармариса ведут поисковые работы, в том числе с помощью собак. На данный момент обследовано более 11 квадратных километров территории.

Родственники Натальи очень обеспокоены и ждут любой информации о её местонахождении. Они поддерживают связь с Турцией через туристическое агентство и просят волонтёров помочь в поисках.

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#горы
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#сотрудники
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Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тыс квадратных метров
20 августа 2024, 13:40

Фото: istockphoto / abadonian

Площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, где загорелось дизельное топливо после падения обломков сбитого беспилотника, составляет 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Валерий Горнич.
«Угрозы взрыва нет, людям тоже ничего не угрожает. Для тушения пожара привлекли группировку пожарных в составе 520 человек. Также готовятся четыре единицы авиационной техники», — поделился Валерий Горнич.

В ночь на 18 августа на территорию одного из городских промышленных складов упали обломки беспилотного летательного аппарата. Из-за этого возникло возгорание дизельного топлива, и в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что 41 пожарный, участвовавший в тушении пожара на промскладе, обратился в центральную районную больницу Пролетарского района. Из них 18 человек были госпитализированы, а пятеро находятся в реанимации.

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#возгорание
#чс
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