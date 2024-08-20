В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в задержании участника СВО

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В Махачкале задержан один из полицейских, участвовавших в аресте 48-летнего Ахмеда Джабраилова, который скончался в отделении полиции. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, задержание произошло минувшей ночью, и в настоящее время с полицейским проводятся следственные действия. Он находился в кабинете МВД вместе с 48-летним Джабраиловым во время его задержания. Источники сообщают, что это не последнее задержание в рамках расследования дела о смерти Джабраилова.
Боец спецназа «Ахмат» оказался в участке после неадекватного поведения на улице. По словам его семьи, незадолго до этого он вернулся с СВО и страдал от посттравматического расстройства. В отделении полиции мужчине стало плохо, а последние моменты его жизни были зафиксированы на видео, где видно, как полицейские применяли силу к Джабраилову.
Ранее сообщалось, что родственникам мужчины угрожают и требуют прекратить обсуждение дела. Семья погибшего продолжает добиваться справедливости и наказания виновных.
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Боец спецназа «Ахмат» оказался в участке после неадекватного поведения на улице. По словам его семьи, незадолго до этого он вернулся с СВО и страдал от посттравматического расстройства. В отделении полиции мужчине стало плохо, а последние моменты его жизни были зафиксированы на видео, где видно, как полицейские применяли силу к Джабраилову.
Ранее сообщалось, что родственникам мужчины угрожают и требуют прекратить обсуждение дела. Семья погибшего продолжает добиваться справедливости и наказания виновных.
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Дарья Осипова