Тренд «традиционная жена» провоцирует в семьях конфликты и походы к психологам
Инстаграм-блогерши провоцируют конфликты в семьях. Как сообщает Telegram-канал Baza, пары обращаются к психологам из-за сравнений с женщинами из соцсетей.
Мужчины всё чаще сравнивают жён с блогершами и спрашивают, почему дома нет такой же «идеальной женщины», как в интернете. Дамы приходят к психологам с вопросом, как объяснить мужу, что они не обязаны соответствовать картинке из соцсетей.
Около 80% таких обращений приходится на женщин, и 20% — на мужчин. Клинический психолог Ирина Грекова объясняет это неоправданными ожиданиями от партнёра: сильный пол видит в интернете идеальных мам и сравнивает их со своими жёнами.
Особенно часто это происходит во время беременности, после родов и кормления. Одновременно в соцсетях набирает популярность тренд «традиционная жена»: блогерши показывают образ идеальной хозяйки, и некоторые женщины воспринимают такие ролики как укор в свою сторону.
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