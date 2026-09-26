Психолог объяснила, когда дистанция с родственниками необходима, а когда опасна
Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала о сепарации от родителей. По её словам, тенденция к разрыву или дозированию общения с родственниками идёт уже десятилетия, но сейчас набирает обороты.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист заявила, что у российской молодёжи уход от родителей отражает глубокие психологические процессы.
«Важно понимать, что сама по себе сепарация — это естественный, необходимый этап. Она должна проходить сама, без помощи психологов, как этап взросления. Но, к сожалению, не у всех это получается», — отметила эксперт.Абравитова подчеркнула, что в психологии сепарация означает эмоциональное, финансовое и физическое отделение от родных. Человек перестаёт ждать родительского одобрения, учится опираться на себя и строить отношения на равных.
Здоровый подход, по словам психолога, — выстраивать границы, обозначать приемлемые темы и формы общения и завершать разговор при их нарушении. При этом в основе отношений должны оставаться любовь и уважение.
Для тех, кто годами терпел критику, обесценивание или нарушение границ, дистанция становится способом защитить себя. Но у тренда есть и минусы: слишком резкое отделение ведёт не к зрелости, а к отчужденности и проблемам в близких отношениях.