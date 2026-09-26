Психолог объяснила, когда дистанция с родственниками необходима, а когда опасна

26 сентября 2026, 13:09

Фото: Istock/kieferpix

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала о сепарации от родителей. По её словам, тенденция к разрыву или дозированию общения с родственниками идёт уже десятилетия, но сейчас набирает обороты.





В беседе с «Вечерней Москвой» специалист заявила, что у российской молодёжи уход от родителей отражает глубокие психологические процессы.

«Важно понимать, что сама по себе сепарация — это естественный, необходимый этап. Она должна проходить сама, без помощи психологов, как этап взросления. Но, к сожалению, не у всех это получается», — отметила эксперт.