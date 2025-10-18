Достижения.рф

В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление

В Москве ликвидировали задымление на платформе Белорусского вокзала
Фото: iStock/GKV

Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. Об этом сообщила Московская железная дорога.



Инцидент произошел в 13:34 мск. Во время работы пожарных доступ для людей был ограничен, что привело к задержкам нескольких поездов, следующих в Лобню.

К 14:00 дым был полностью устранён. Никто из пассажиров или сотрудников не пострадал.

Согласно предварительной информации, под платформой загорелся кабель. Из-за этого движение на одном из железнодорожных диаметров было временно приостановлено.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0