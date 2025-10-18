В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление
В Москве ликвидировали задымление на платформе Белорусского вокзала
Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. Об этом сообщила Московская железная дорога.
Инцидент произошел в 13:34 мск. Во время работы пожарных доступ для людей был ограничен, что привело к задержкам нескольких поездов, следующих в Лобню.
К 14:00 дым был полностью устранён. Никто из пассажиров или сотрудников не пострадал.
Согласно предварительной информации, под платформой загорелся кабель. Из-за этого движение на одном из железнодорожных диаметров было временно приостановлено.
Читайте также: