В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление

18 октября 2025, 15:57

В Москве ликвидировали задымление на платформе Белорусского вокзала

Фото: iStock/GKV

Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. Об этом сообщила Московская железная дорога.