Трое мужчин похитили петербуржца и силой вымогали у него 400 тысяч рублей

18 октября 2025, 15:44

В Петербурге задержали троих мужчин по подозрению в вымогательстве 400 тысяч

Фото: Istock/Oleksandr Sadovenko

В Санкт-Петербурге полиция задержала трёх мужчин по подозрению в вымогательстве. Они требовали у потерпевшего 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу и области.