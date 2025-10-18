Трое мужчин похитили петербуржца и силой вымогали у него 400 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге полиция задержала трёх мужчин по подозрению в вымогательстве. Они требовали у потерпевшего 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу и области.
Поводом для задержания стало обращение в полицию. Женщина сообщила, что неизвестные силой посадили её партнёра в машину на Гончарной улице и уехали. Позже полицейские остановили автомобиль Datsun на Кременчугской улице и задержали троих мужчин 24, 29 и 33 лет.
В отделе на них составили протоколы за потребление наркотических средств. Затем в полицию пришёл 41-летний мужчина и заявил, что эти люди похитили его, избивали, угрожали ножом и требовали деньги. После этого они оставили его у АЗС на улице Миргородской.
Полиция привлекла к ответственности 29-летнюю женщину, которую тоже связывают с этим инцидентом. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
