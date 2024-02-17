Тренер клуба НХЛ назвал лигу тупой

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Главный тренер хоккейного клуба «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла раскритиковал Национальную хоккейную лигу, сообщает Sportsnet.
Он назвал НХЛ «тупой», отметив, что хотя есть множество талантливых, мастеровитых и быстрых хоккеистов, возникают проблемы с их психологией и пониманием профессионализма.
Тренер подчеркнул, что, несмотря на сильные изменения в игре, основы не должны утрачиваться, и это вызывает у него беспокойство, особенно среди молодых спортсменов. Он призвал игроков не забывать проявлять уважение как на льду, так и в раздевалке.
Джон Торторелла возглавляет «Филадельфию» с 2022 года и также работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».
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«Мне кажется, что уважение к НХЛ и осознание, что значит быть профессионалом, ослабли», — заявил он.
Джон Торторелла возглавляет «Филадельфию» с 2022 года и также работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».
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Артем Кузьмин