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Хоккейный клуб из Воскресенска вышел в плей-офф ВХЛ

05 февраля 2024, 12:07
Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

ХК «Химик» из Воскресенска вышел в плей-офф Кубка Петрова. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная команда «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова и готовится к защите титула.

«По итогам 50 проведенных игр ХК «Химик» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе воскресенских хоккеистов 72 очка. Ближайший преследователь, команда «Динамо Санкт-Петербург», отстает на 5 очков, что позволяет ХК «Химик» уверено выйти в зону плей-офф», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что текущем сезоне на счету капитана воскресенского клуба Олега Губина 26 очков — 5 шайб и 21 голевая передача.

Кроме этого, 5 февраля в 18:30 пройдет матч между ХК «Химик» и ХК «Динамо-Алтай» в Воскресенске.

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Порядка 1 тыс человек за день посетили подмосковные центры амбулаторной онкопомощи
05 февраля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 1 тысячи жителей Подмосковья прошли диагностику в центрах амбулаторной онкопомощи в минувшую субботу. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В этот день в ЦАОПах провели День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому 4 февраля Всемирному дню борьбы против рака. Проверить здоровье можно было во всех 24 подмосковных центрах.
«Регулярные обследования позволяют вовремя выявить онкозаболевания и начать их лечение. В минувшую субботу почти 1 тыс человек прошли обследования в рамках Дня открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи. У четырёх были заподозрены злокачественные новообразования. Их направили на дополнительную диагностику», – рассказала Стригункова.
Пациенты могли пройти маммографию, КТ- и рентген-исследование органов грудной клетки, сдать ПСА-тест на рак простаты, а также тест на скрытую кровь в кале. Онкологи и других медики давали консультации.

Всю информацию о работе онкологической службы Подмосковья можно найти на онкопортале региона. Там же размещён график проведения дней открытых дверей в ЦАОПах.

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В больницы Подмосковья поступило более 60 единиц оборудования для помощи новорождённым

В Жуковском врачи удалили юноше огромную опухоль, сдавливающую позвоночник

УЗИ щитовидки на стенде Подмосковья на выставке «Россия» прошли 365 человек
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
#онкология
#диагностика
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
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В больницы Подмосковья поступило более 60 единиц оборудования для помощи новорождённым
05 февраля 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 60 единиц медицинского оборудования для отделений неонатологии поступило в больницы Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В прошлом году мы поставили в наши медицинские организации 63 единицы оборудования для оказания медицинской помощи новорожденным. На эти цели было направлено почти 144 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

Региональные больницы получили аппараты ИВЛ для новорождённых, различные инкубаторы, реанимационные системы и прочее. Медицинская техника была закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#новорождённые
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
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В Жуковском врачи удалили юноше огромную опухоль, сдавливающую позвоночник
05 февраля 2024, 11:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жуковские врачи удалили юноше 40-сантиметровую опухоль, которая сдавливала позвоночник. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

20-летний парень поступил в больницу с жалобами на сильные боли в спинном и грудном отделах. В ходе осмотра у него обнаружили липофиброму, которая сдавливала спинномозговой канал.


«Оперировали две бригады врачей - нейрохирурги и урологи. Первым этапом, урологическая бригада лапароскопическим путём удалила опухолевое образование забрюшинного пространства. Вторым этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили фрагменты опухоли, проникающие в спинномозговой канал. Общий размер опухоли был около 40 см. Операцию удалось провести, не прибегая к большим разрезам, что сократило период реабилитации и свело к минимуму риски осложнений», — поделился заместитель главного врача по хирургии, кандидат медицинских наук Александр Архаров.


Стоит отметить, что на сегодняшний день юноша уже проходит амбулаторное лечение.

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#подмосковье
#опухоль
#жуковский
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УЗИ щитовидки на стенде Подмосковья на выставке «Россия» прошли 365 человек
05 февраля 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

365 посетителей продолжающейся на ВДНХ выставки-форума «Россия» сделали УЗИ щитовидной железы на стенде Наро-Фоминского перинатального центра. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Так, 50-летнюю москвичку Татьяну Копотову после исследования направили на дополнительную диагностику.
«У вас узловое образование, которое требует консультации эндокринолога и дополнительного обследования. Пожалуйста, не тяните», – сказала пациентке врач УЗИ Динара Аджаматова.
«Даже не могла подумать, что попаду на День здоровья на ВДНХ. Просто шла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области и решила: дай-ка проверю щитовидку, это бесплатно. Внимательный доктор обнаружила какое-то образование в железе, в понедельник пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность, о нас заботятся, и это важно», – поделилась Татьяна.
Как отметила Аджаматова, среди тех, кому провели УЗИ на выставке, было не менее 30 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. У шести из них заметили изменения щитовидной железы.

Всем гостям стенда Подмосковья врачи дали рекомендации.

Ранее сообщалось, что Московская область представила уникальные проекты на выставке-форуме «Россия», где 2 февраля прошёл День здоровья. На тематических площадках демонстрировались достижения в сфере медицины, в том числе новейшие научные разработки. Специалисты делились рекомендациями по здоровому образу жизни.

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#минздрав мо
#узи
#диагностика
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#подмосковье
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Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс
EID: Обнаружена бактерия, передающая серьёзную болезнь кишечника половым путём
05 февраля 2024, 05:59

Фото: iStock/Artur_Plawgo

Исследование американских учёных, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, показало, что бактерия Campylobacter, вызывающая серьёзное кишечное заболевание — кампилобактериоз, может передаваться в том числе и половым путём.
Автором исследования стала Кэтрин Кун — эпидемиолог-инфекционист, доцент кафедры биостатистики и эпидемиологии Гудзонского колледжа общественного здравоохранения. Она изучала вспышку кампилобактериоза среди североевропейских мужчин.

Ранее считалось, что источниками заражения Campylobacter могут быть еда, вода и бытовая передача через контакт с зараженными поверхностями, однако выводы доктора Кун свидетельствуют о том, что есть и ещё один путь передачи, а именно сексуальный контакт с заражённым партнёром. Для гомосексуальных мужских пар риски заражения возрастают в 14 раз.

Как правило, кампилобактериоз может вызывать диарею и ряд не слишком опасных симптомов, но при ослабленной иммунной системе последствия могут стать гораздо более серьезными. Возможные осложнения включают артрит, нервные расстройства и в запущенных случаях могут привести к ​развитию синдрома Гийена-Барре с последующим параличом.

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#секс
#ученые
#сша
#болезни
#здоровье
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В Минздраве рассказали о динамике цен на жизненно важные лекарства
Глаголев: рост стоимости жизненно важных лекарств не превышает уровня инфляции
04 февраля 2024, 14:11

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Рост цен на жизненно важные лекарства в России остаётся ниже уровня инфляции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе выступления на дне здоровья на выставке-форуме «Россия».
По его словам, после пандемии коронавируса подверглось изменению регулирование, были созданы механизмы ускоренного одобрения лекарств и медицинских изделий, которых по различным причинам недоставало в России.

Глаголев подчеркнул, что в режиме реального времени происходит мониторинг наличия лекарственных препаратов, объёмов производства, несостоявшихся торгов и общих запасов медицинских изделий.

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#минздрав рф
#лекарства
#цены
#россия
#медицина
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Врач Гадзиян назвал два продукта, которые опаснее сахара и соли
Врач Гадзиян назвал чипсы и колбасы самыми опасными для здоровья продуктами
03 февраля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян считает чипсы и копчёные колбасные изделия самыми вредными для здоровья продуктами. По его мнению, с этой точки зрения даже соль и сахар располагаются чуть ниже по степени опасности.
В своём телеграм-канале специалист отметил, что полностью исключить потребление сахара и соли невозможно — с того момента, как они впервые были обнаружены, эти добавки слишком прочно вошли в человеческий рацион. Однако следует внимательно следить за их дозированным применением и контролировать количество солёного и сладкого в ежедневном меню.

Что касается колбас и чипсов, то эти продукты содержат невероятно большое количество канцерогенов, которые оказывают вредное воздействие на организм. Несмотря на то, что человек вполне может обойтись без этих продуктов (в отличие, например, от тех же соли и сахара), они почти всегда присутствуют в рационе.

Врач также напомнил, о важности ежедневного употребления достаточного количества жидкости, главным образом, простой воды. Это служит хорошим способом профилактики многих болезней, в том числе мочекаменной болезни.

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#продукты
#врач
#человек
#болезни
#вода
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Озвучена основная причина плохого сна
Сомнолог Кудинов: Основная причина – нарушение гигиены сна
02 февраля 2024, 19:58

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Сомнолог Павел Кудинов назвал основной и самой распространённой причины плохого сна нарушение его гигиены и режима дня.
«Стоит разобраться в том, откуда у нас вообще берется плохой сон. Первая и самая распространенная причина — это нарушение гигиены сна. Если человек просыпается всегда в разное время и при этом испытывает проблемы с засыпанием, необходимо нормализовать режим. Выберите, в какой час утром вам нужно проснуться, и уже через неделю-другую вы будете хотеть спать в одно и то же время», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Что касается специальных препаратов для сна, то здесь врач рекомендовал прибегать к ним только после того, как остальные средства не помогли. Для лучшего сна лучше, по его словам, пить экстракты трав.

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#сон
#врач
#нарушение
#режим
#сомнолог
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Онколог Гладышев объяснил высокую смертность от рака лёгких
02 февраля 2024, 19:46

Фото: istockphoto.com/utah778

Главный онколог Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев объяснил высокую летальность рака лёгких трудностями раннего выявления заболевания.
«Причина – в раннем выявлении, точнее, в трудностях с ранним выявлением. Только треть пациентов с раком легкого подлежат оперативному лечению. К сожалению, этот вид опухолей диагностируется уже либо на третьей-четвертой стадиях, либо так функционально запущен, что уже неоперабелен», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гладышев.

При этом, он добавил, что наиболее часто такое заболевание диагностируется у курильщиков возраста 55 .

Ранее онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов заявил, что на рак мозга могут указывать такие симптомы, как головная боль, а также повышенная тревожность.

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#рак
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#санкт-петербург
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