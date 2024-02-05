Хоккейный клуб из Воскресенска вышел в плей-офф ВХЛ

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области
«По итогам 50 проведенных игр ХК «Химик» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе воскресенских хоккеистов 72 очка. Ближайший преследователь, команда «Динамо Санкт-Петербург», отстает на 5 очков, что позволяет ХК «Химик» уверено выйти в зону плей-офф», — поделились в министерстве.
Кроме этого, 5 февраля в 18:30 пройдет матч между ХК «Химик» и ХК «Динамо-Алтай» в Воскресенске.
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