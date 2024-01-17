В Коломне впервые пройдет хоккейный матч в рамках проекта «Выходи во двор»

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Легенды хоккея впервые сыграют с любительской сборной Коломны Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матч между Звездной сборной «Легенды хоккея» и любительской подмосковной командой пройдет 20 января на катке, который находится на Советской площади.
Стоит отметить, что это будет третья встреча спортсменов в этом сезоне. Традиционно перед игрой для всех желающих пройдет мастер-класс от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.
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«Звездный костяк команды составят двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, вице-чемпион мира Александр Гуськов, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко, двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева