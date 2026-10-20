Тренер объяснил, почему нормальный вес не гарантирует подтянутую фигуру

20 октября 2026, 09:31

Фитнес-инструктор Перев: при потере веса может уходить мышечная ткань

Фото: istockphoto / Olga Yastremska

Нормальный вес не всегда означает, что человек находится в хорошей физической форме. Даже если цифра на весах не меняется, тело может стать менее подтянутым, а привычная одежда — сидеть иначе. Причина может быть в изменении соотношения мышечной и жировой ткани, рассказал Life.ru тренер и фитнес-инструктор Сергей Перев.





По словам специалиста, два человека с одинаковым ростом и весом могут заметно различаться по внешнему виду, мышечной массе и выносливости. На общую массу тела влияют не только жир и мышцы, но и вода, кости и другие компоненты организма. Поэтому оценивать физическую форму исключительно по килограммам неправильно.



Перев отметил, что стремление любой ценой снизить вес может привести к потере не только жировой, но и мышечной ткани. В результате человек увидит меньшую цифру на весах, но не обязательно получит желаемую подтянутую фигуру. При этом мышцы не превращаются в жир, а жир — в мышцы: это разные ткани.



Чтобы оценивать изменения тела, тренер советует обращать внимание на объёмы, например окружность талии, посадку одежды и физические возможности. Важно учитывать, стало ли легче выполнять упражнения, подниматься по лестнице и справляться с повседневными нагрузками. Дополнительно можно делать фотографии в одинаковых условиях и отслеживать изменения в течение нескольких недель.



Для улучшения физической формы специалист рекомендует регулярно выполнять силовые упражнения, поддерживать посильную повседневную активность, полноценно питаться и давать организму время на восстановление. Начать можно с двух силовых тренировок в неделю, постепенно увеличивая нагрузку с учётом опыта, состояния здоровья и поставленных целей.



Тренер также подчеркнул, что упражнения на отдельную часть тела не позволяют целенаправленно убрать жир именно в этой зоне. Для изменения состава тела важен комплексный подход, а весы следует воспринимать лишь как один из инструментов оценки прогресса.

«Я бы рекомендовал воспринимать весы как один из инструментов, а не как окончательный вердикт о теле. Хорошая физическая форма — это не только килограммы, но и сила, выносливость, подвижность и способность комфортно справляться с повседневной жизнью», — подчеркнул тренер.