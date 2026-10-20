Зоолог объяснил, почему волки заходят в населенные пункты

20 октября 2026, 09:16

Волки вынужденно выходят к человеку, отпугнуть их может громкий звук

Фото: iStock/twildlife

Зоолог Илья Гомыранов предупредил россиян о появлении волков-одиночек возле жилья и назвал громкий шум одним из способов отпугнуть хищника. Об этом сообщает KP.RU.