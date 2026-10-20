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Зоолог объяснил, почему волки заходят в населенные пункты

Волки вынужденно выходят к человеку, отпугнуть их может громкий звук
Фото: iStock/twildlife

Зоолог Илья Гомыранов предупредил россиян о появлении волков-одиночек возле жилья и назвал громкий шум одним из способов отпугнуть хищника. Об этом сообщает KP.RU.



Численность волков в стране постепенно растет, отметил специалист. Животные теряют привычную среду из-за вырубки лесов и застройки территорий. В поисках корма они порой приближаются к поселкам и городам.

Риск встречи ниже там, где рядом сохраняется крупный лесной массив. Чаще к людям подходят одиночные звери: им труднее добывать пищу без стаи. Волчьи группы обычно держатся подальше от человека.

Для защиты участка Гомыранов посоветовал завести большую собаку с громким лаем. Волков способны спугнуть резкие звуки, яркое освещение и присутствие нескольких людей.

Дарья Осипова

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