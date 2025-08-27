Тренер Павлова предложила ввести обязательный медосмотр для альпинистов

27 августа 2025, 14:48

Фото: iStock/Shaiith

Заслуженный тренер России и член Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила ввести обязательный медосмотр для альпинистов перед их восхождением в горы. В особенности она обратила внимание на проверку сердца и сосудов.





Павлова отметила, что альпинисты должны взвешивать все «за» и «против» перед восхождением. Расслабленность, погоня за числом покоренных пиков, плохая подготовка и самонадеянность могут обернуться настоящей трагедией.





«Медицинское освидетельствование альпинистов перед восхождением должно быть обязательным. У некоторых людей последствия недостатка кислорода в крови начинают проявляться уже на высоте 2500 метров. Альпинисты могут терять концентрацию и засыпать прямо в пути. Отечность ног, тошнота, рвота, а в тяжелых случаях – отек легких или мозга. Все это – последствия кислородного голодания. Поэтому необходимо заранее проверять сердце и сосуды, чтобы подготовиться к гипоксии», — сказала в беседе с «Татар-информ» Ольга Павлова.