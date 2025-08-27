МЧС Киргизии уточняет точное число погибших в горах страны альпинистов
Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии сообщает о продолжающейся проверке точного числа погибших альпинистов в горах страны. По официальным данным, в августе в горах Иссык-Кульской области погибли четверо восходителей. Об этом пишет РИА Новости.
Двое иранских альпинистов — Пилехвари Марьям Аболхасан Машадиагалоу и Хасан Сейфолла — пропали на пике Победы 12 августа и считаются погибшими. Итальянец Лука Синигалья также погиб, пытаясь помочь застрявшей в горах россиянке Наталье Наговицыной. Он вместе с немцем Гюнтером Зигмундом доставил ей спальный мешок, горелку и продукты, но на обратном пути скончался, предположительно, из-за отека мозга. Россиянин Алексей Ермаков погиб 16 августа при восхождении на пик Хан-Тенгри, его тело было перевезено в морг города Каракол. Представитель МЧС отметил, что количество жертв может быть больше, информация уточняется.
Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня. Попытки ее спасения другими альпинистами завершились неудачей: один из спасателей погиб. Эвакуация была осложнена плохими погодными условиями, и вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии совершил жесткую посадку в условиях сильной турбулентности. Спасательные операции возобновились только на прошлой неделе, однако итальянские летчики, надеявшиеся на улучшение погоды, покинули лагерь без успешной эвакуации Наговицыной. В понедельник руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил, что спасатели прекратили попытки спасти альпинистку из-за крайне сложных погодных условий.
