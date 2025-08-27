МЧС Киргизии уточняет точное число погибших в горах страны альпинистов

27 августа 2025, 09:13

Фото: iStock/Rawpixel

Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии сообщает о продолжающейся проверке точного числа погибших альпинистов в горах страны. По официальным данным, в августе в горах Иссык-Кульской области погибли четверо восходителей. Об этом пишет РИА Новости.