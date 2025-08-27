Киргизия привлекала военные беспилотники для отслеживания состояния Наговициной
Власти Киргизии привлекли военные беспилотные летательные аппараты для наблюдения за состоянием российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая получила травму на пике Победы. Об этом сообщил официальный представитель президента республики Аскат Алагозов.
Сообщается, что альпинистка сломала ногу и не могла самостоятельно спуститься с высоты около 7200 метров, где она находилась с 12 августа. Алагозов отметил, что с момента получения информации о происшествии государственные службы предприняли все возможные усилия для эвакуации Наговицыной. В частности, для поиска и оценки её состояния были задействованы беспилотники.
Представитель президента подчеркнул, что, несмотря на все предпринятые меры, эвакуировать пострадавшую с экстремальной высоты не удалось. Пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов сообщил, что Наговицына была официально признана пропавшей без вести.
Напомним, что МЧС Киргизии уточняет точное число погибших в горах страны альпинистов.
