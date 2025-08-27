Пострадавших при попытке спасти альпинистку Наговицыну спасателей отправят в Москву

27 августа 2025, 02:38

Фото: iStock/sudok1

Двоих российских спасателей, которые получили травмы при жесткой посадке вертолета во время неудачной попытки эвакуировать альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы, планируют перевести для лечения в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Киргизии.





Уточняется, что жизни пострадавших вне опасности. В настоящее время спасатели находятся в одной из больниц города Каракола, где им оказывается необходимая медицинская помощь.





«Вопрос перевода двоих спасателей из Киргизии в Россию находится в стадии активной проработки», — пояснили в дипмиссии.