Пострадавших при попытке спасти альпинистку Наговицыну спасателей отправят в Москву
Двоих российских спасателей, которые получили травмы при жесткой посадке вертолета во время неудачной попытки эвакуировать альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы, планируют перевести для лечения в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в Киргизии.
Уточняется, что жизни пострадавших вне опасности. В настоящее время спасатели находятся в одной из больниц города Каракола, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Вопрос перевода двоих спасателей из Киргизии в Россию находится в стадии активной проработки», — пояснили в дипмиссии.Ранее сын Наговициной обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову. Он попросил помощи в организации аэровидеосъемки района пика Победы для подтверждения факта выживания Натальи с последующей спасательной операцией.
При этом посольство РФ в Киргизии с самого начала поддерживает контакт с сыном альпинистки.