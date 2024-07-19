Тренер Павловская раскрыла простые привычки, которые помогут не набирать вес

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Тренер-эксперт Татьяна Павловская заявила, что не набирать вес помогут простые правила, которые заключаются в том, чтобы завести привычку плотно завтракать и хорошо высыпаться.
Кроме этого, специалист рекомендовала заменить лифт на лестницы и чаще ходить пешком.
Ранее вице-президент университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил о важности знаний основ психологии для фитнес-тренеров для лучшего понимания потребностей клиента, а также построения с ним правильной коммуникации.
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«Ходьба по лестнице активизирует различные группы мышц и помогает избежать набора лишнего веса. Эту привычку можно внедрить на работе, дома, а также в магазинах. Хотя подъем по лестнице требует больше усилий, спуск по ступенькам также полезен для организма», — пояснила в беседе с Газета.ру Павловская.
Ранее вице-президент университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил о важности знаний основ психологии для фитнес-тренеров для лучшего понимания потребностей клиента, а также построения с ним правильной коммуникации.
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Мелисса Тимофеева