Профессор Леднев объяснил необходимость знаний психологии фитнес-тренеру

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Вице-президент университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявило важности знаний основ психологии для фитнес-тренеров для лучшего понимания потребностей клиента, а также построения с ним правильной коммуникации.
«Дополнительное психологическое образование точно не помешает, так как тренер постоянно взаимодействует с клиентами, и он должен очень хорошо разбираться в людях. Каждый клиент – это определенный психотип, к каждому клиенту необходимо найти свой подход. И обычный жизненный опыт без образования здесь не поможет», — отметил в беседе с RuNews24.ru Леднев.
Он отметил, что для того, чтобы помочь каждому занимающемуся в фитнес-зале тренер должен постоянно совершенствовать свои навыки не только в области спорта, но и в области психологии.
А вот что не желательно есть самим клиентам после тренировки в фитнес-зале ответила нутрициолог Катерина Кузина. По её словам, после спортивных занятий не подойдут жирная пища, алкоголь, кофеин, солёные закуски, сырые овощи, жвачка.
«Вместо этих продуктов рекомендуется употреблять больше белка (греческий йогурт, яйца, постное мясо), а также сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб). Также важно восполнять потерю жидкости, потребляя достаточное количество воды или спортивных напитков», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Кузина.
Ранее завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер назвал одной из самых непростительных ошибок при занятиях в зале тренировки в грязной форме.
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Мелисса Тимофеева