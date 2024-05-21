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Профессор Леднев объяснил необходимость знаний психологии фитнес-тренеру

21 мая 2024, 16:00
Фото: iStock/Drazen Zigic

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вице-президент университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявило важности знаний основ психологии для фитнес-тренеров для лучшего понимания потребностей клиента, а также построения с ним правильной коммуникации.
«Дополнительное психологическое образование точно не помешает, так как тренер постоянно взаимодействует с клиентами, и он должен очень хорошо разбираться в людях. Каждый клиент – это определенный психотип, к каждому клиенту необходимо найти свой подход. И обычный жизненный опыт без образования здесь не поможет», — отметил в беседе с RuNews24.ru Леднев.

Он отметил, что для того, чтобы помочь каждому занимающемуся в фитнес-зале тренер должен постоянно совершенствовать свои навыки не только в области спорта, но и в области психологии.



А вот что не желательно есть самим клиентам после тренировки в фитнес-зале ответила нутрициолог Катерина Кузина. По её словам, после спортивных занятий не подойдут жирная пища, алкоголь, кофеин, солёные закуски, сырые овощи, жвачка.

«Вместо этих продуктов рекомендуется употреблять больше белка (греческий йогурт, яйца, постное мясо), а также сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб). Также важно восполнять потерю жидкости, потребляя достаточное количество воды или спортивных напитков», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Кузина.

Ранее завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер назвал одной из самых непростительных ошибок при занятиях в зале тренировки в грязной форме.

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В марафоне скандинавской ходьбы принял участие 92-летний житель Красногорска
21 мая 2024, 15:46

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

92-летний красногорец стал участником марафона скандинавской ходьбы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Марафон скандинавской ходы проводился в городского парка.

В соревнованиях по живописным маршрутам приняли участие порядка 70 человек из «Активного долголетия».

«Самому старшему участнику − Михаилу Константиновичу Шамранову − 92 года. Он живёт в Красногорске с 1956 года, работал на заводе КМЗ, где и освоил впервые технику «северной ходьбы». Сейчас долголет посещает занятия в центре на улице Заводской. Наравне со всеми марафонцами Михаил Константинович продемонстрировал прекрасную физическую форму и отличное владение техникой «северной ходьбы», - подчеркнули в пресс-службе.

На финише все участники марафона получили грамотаыи памятные подарки. Также желающие смогли в лотерее разыграть дополнительные призы.

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Клуб «Химки» вернулся в элитный дивизион российского футбола
21 мая 2024, 14:20

Фото: сайт ФК «Химки»

Подмосковные «Химки» в новом сезоне будут выступать в Российской футбольной премьер-лиге. Клуб досрочно завоевал прямую путёвку в элитный дивизион после поражения тольяттинского «Акрона» в матче предпоследнего, 33-го тура Первой лиги.
Встреча в Туле с местным «Арсеналом» закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 28-й минуте забил Джонатан Окоронкво.

Таким образом, «Акрон», занимающий третье место в турнирной таблице с 56 очками, не смог догнать ФК «Химки» (63) и «Динамо» (61). А химчане вернулись в элитный дивизион спустя сезон после вылета из него.

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#футбол
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#подмосковье
#московская область
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В Красноармейске прошел межрегиональный турнир по футболу Laffy Cup 2024
21 мая 2024, 10:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Футбольный клуб «Динамо Пушкино» завоевал серебряные медали межрегионального турнира Laffy Cup 2024. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В турнире формата 8х8 приняли участие футбольные коллективы из регионов центрального федерального округа.

«Ребята из «Динамо Пушкино» 2009 г.р. одержали победы во всех играх, проиграв только будущему победителю соревнования, и завоевали серебряные медали турнира. Команда выступала на турнире в составе Константина Малозёмова, Ярослава Кузнецова, Арсения Сидюкова, Максима Грибова, Фёдора Никитина, Александра Молчанова, Артёма Макарова, Владислава Шуленина, Артёма Бесперстова, Даниила Зубарева, Богдана Иваненко и Даниила Разваляева», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что Игры прошли по круговой системе в очень интенсивной форме с большим количеством матчей в один игровой день.

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#футбол
#турнир
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Тренер Тушер назвал непростительную ошибку при занятиях в зале
Тренер Тушер: Нельзя заниматься в зале в грязной форме
20 мая 2024, 22:52

Фото: iStock/nd3000

Завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер назвал одной из самых непростительных ошибок при занятиях в зале тренировки в грязной форме.
Кроме того, он не рекомендовал использовать сильный парфюм.

Также, по словам специалиста, во время тренировки нельзя разбирать тренажёры и снаряды.

«Не приходите в зал в грязной и дурно пахнущей форме. Не используйте парфюм. Не разбирайте снаряд, если не уверены, что с ним никто не работает. Не вставайте перед лицом другого спортсмена. Убирайте инвентарь за собой. Старайтесь не разговаривать громко. Если просят помочь выполнить тяжёлый подход — не отказывайте», — добавил в беседе с NEWS.ru Тушер.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что для мотивации к занятиям спортом необходимы система поощрений, позитивный настрой, а также умение получать удовольствие от самих тренировок, а не от их результата.

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#тренировки
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Черданцев назвал самую популярную в России футбольную команду
Черданцев заявил об отсутствии в России народной футбольной команды
20 мая 2024, 18:18

Фото: iStock/Marcus Millo

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что сегодня в России нет народной футбольной команды.
При этом самой популярной он считает «Спартак».

«У нас сейчас нет народной команды. Почему «Спартак» называли народной командой? Это была единственная неведомственная команда в СССР. Она жила при поддержке профсоюзов. Сейчас все команды содержатся за счёт госкорпораций. Любая региональная команда — народная. Самая популярная команда России — это «Спартак»: сколько людей приходит болеть за них», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Черданцев.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявлял, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.

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#спорт
#спартак
#футбол
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Агент Сафонов назвал лучших нападающих сезона в РПЛ
Агент Сафонов отметил игру Тюкавина и Кордобы
20 мая 2024, 18:09

Фото: iStock/StudioQ1

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба.
«Что касается нападающих, то это Тюкавин и Кордоба. Пять голов Кассьерры не красят наш футбол, потому что люди просто убирают руки. Его поставил бы тройку, вместе с Даку и Голенкова. Егор молодой парень, который в этом сезоне сильно прибавил и забивал голы. На мой взгляд, он даже был сильнее Комличенко, но у того тоже были свои проблемы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Отдельно он выделил и таких игроков, как Хуниора Алонсо, Максима Осипенко, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова, а также Матвея Сафонов и Евгения Латышонка как лучших в своей специализации спортсменов в РПЛ.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил о том, что ведущим игроком команды на данный момент является футболист Константин Тюкавин.

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#спорт
#футбол
#рпл
#футболист
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Команда «Чеховские медведи» выиграла серебро гандбольной Суперлиги
20 мая 2024, 17:46

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Чеховские медведи стали серебряными призёрами гандбольной Суперлиги. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матчи Суперлиги прошли 19 мая во дворце спорта «Олимпийский» имени В.Максимова в городском округе Чехов.

«В финальном противостоянии с московским ЦСКА гандболисты из Чехова потерпели два поражения подряд и, таким образом, заняли второе место на турнире. Итоговая игра завершилась со счётом 27:30 в пользу столичных армейцев. Первый матч также остался за московской командой — 26:25», — подчеркнули в пресс-службе.

Для подмосковной команды «Чеховские медведи» это был 24 финал Суперлиги. Стоит отметить, что гандбольный клуб является 21-кратным чемпионом страны.

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#гандбол
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Регбистки из Подмосковья заняли второе место по итогам шестого тура чемпионата России
20 мая 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда клуба «ВВА-Подмосковье» вышла на второе место по итогам шестого тура чемпионата России по регби-7 среди женщин, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В полуфинальной игре спортсменки из клуба «ВВА-Подмосковье» одержали верх над командой «Ростов-ДГТУ» со счётом 36:10. А в финале представительницы Московской области встретились со столичной командой ЦСКА и уступили со счётом 5:24», — говорится в сообщении.
В настоящее время столичные регбистки из ЦСКА возглавляют турнирную таблицу со 118 очками. Второе место занимает «ВВА-Подмосковье» со 108 очками, а замыкает тройку лучших команда «Енисей-СТМ», набравшая 90 очков.
В министерстве добавили, что лучшим игроком команды «ВВА-Подмосковье» по итогам шестого тура чемпионата Росси по регби-7 стала Алсу Мардеева.

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#регби
#чемпионат россии
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Столичный храм устроит для воспитанников воскресной школы турнир по боксу
20 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/Rawpixel

Соревнования по боксу проведут для воспитанников спортивной секции воскресной школы при столичном храме Рождества Христова в Черкизове, об этом сообщил настоятель храма Максим Абд.
«Секция по боксу при воскресной школе работает уже четыре года, в ней занимаются дети в возрасте от пяти до 16 лет, все занятия бесплатные. Соревнования для ребят проходят на территории храма уже три года, в них участвуют спортсмены от шести до 17 лет. Всего в них уде приняли участие 150 человек», — говорится в сообщении.
В этом году турнир по боксу назначен на 24-25 мая. В первый день будут проводиться предварительные поединки, во второй — финальные. Кроме того, 25 мая состоится награждение победителей и участников соревнований.

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