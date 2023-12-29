Тренер «Шинника» Черышев перечислил главные новогодние блюда

В Красногорске в микрорайоне Опалиха 03 открылся детский сад на 350 мест. Дошкольное учреждение примет воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Появления детсада в этом большом жилом комплексе жители очень ждали, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.