Тренер «Шинника» Черышев перечислил главные новогодние блюда

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев назвал своими любимыми новогодними блюдами сельдь под шубой, винегрет и квашеную капусту.
«Любимые новогодние блюда? Селёдка под шубой, винегрет — одни из главных блюд. Ещё нравится подслащенная квашеная капуста с морковкой. Ну и оливье, хотя его можно постоянно готовить», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Черышев.
Он добавил, что по возможности пытается участвовать в готовке блюд к празднику.
Ранее сообщалось, что главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.
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