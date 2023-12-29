В новогодние праздники будут работать дополнительные меры от «Мособлэнерго»

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
«Мособлэнерго» вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения будут работать в период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.
Стоит отметить, что также в период новогодних праздников будут отменены все плановые ремонты и переключения, кроме работ, которые будут связаны с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.
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«На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Работники компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций», — подчеркнули в ведомстве.
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Мира Полтева