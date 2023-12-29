Россиянам назвали минимальную стоимость качественной красной икры

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Баночка качественной красной икры массой 140 грамм не может стоить меньше 550 рублей. Об этом «Известиям» сообщили на рыбообрабатывающем предприятии «Янтарное».
Отмечается, что икра должна быть сделана из одного вида рыбы, которая была выловлена в период с июля по сентябрь. Эксперты также порекомендовали приобретать данную продукцию в торговых центрах или специализированных магазинах. А вот хранить красную икру следует в холодильнике в рамках указанного на банке срока годности.
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