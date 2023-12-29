Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ Россиянам назвали минимальную стоимость качественной красной икры

Россиянам назвали минимальную стоимость качественной красной икры

«СКИТ»: 1 кг качественной красной икры не может стоить дешевле 5 тыс. рублей
29 декабря 2023, 15:40
Фото: iStock/Olga Oginskaya

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Баночка качественной красной икры массой 140 грамм не может стоить меньше 550 рублей. Об этом «Известиям» сообщили на рыбообрабатывающем предприятии «Янтарное».

По информации представителя фирмы «СКИТ», килограмм кетовой икры не может иметь стоимость менее, чем пять тысяч рублей. На предприятии пояснили, что внимание необходимо обращать на состав, сырье и консерванты, которые указаны на упаковке.

Отмечается, что икра должна быть сделана из одного вида рыбы, которая была выловлена в период с июля по сентябрь. Эксперты также порекомендовали приобретать данную продукцию в торговых центрах или специализированных магазинах. А вот хранить красную икру следует в холодильнике в рамках указанного на банке срока годности.

Читайте также:

Диетолог объяснила, кому вредна красная икра

Как правильно выбрать красную икру к праздничному столу

Россияне рассказали о главных новогодних блюдах
#диетолог
#икра
#эксперты
#продукты
#новый год
#еда
#стол
#пища
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Потапенко: продуктовая корзина в 2024 году подорожает на 21%
29 декабря 2023, 13:31

Фото: IStock/monticelllo

Продуктовая корзина в 2024 году может подорожать на 21%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко.
По прогнозам эксперта, рост цен на продукты в следующем году будет меньше, чем в 2023. Это связано с замедлением экономики, уверен он.
«Следующий год по расчётам нашей группы прибавит приблизительно 21 процент по продуктовой корзине. Цифра меньше этого года, так как в 2023-м мы получили в районе 30-35 процентов. Это связано с замедлением экономики. То есть люди в следующем году смогут меньше покупать, у них будет меньше доходов, и это повлияет на среднюю душевую корзину», — отметил Потапенко.
Читайте также:

Экономист Надоршин: Рост экономики России может быть предвестником тяжёлого кризиса

Минэкономразвития: Экономика РФ выросла на 4,4% в годовом выражении

Россиянам раскрыли, при каком условии продукты могут подешеветь
#экономика
#продукты
#рост
#цены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экспорт мандаринов из Абхазии в РФ сократился из-за плохого урожая
28 декабря 2023, 19:40

Фото: istockphoto/nitrub

Экспорт абхазских мандаринов в РФ сократился на 18%.
Государственный таможенный комитет Абхазии сообщил о сокращении экспорта мандаринов в РФ, пишет ТАСС.
Причиной снижения объемов экспорта стал плохой урожай.

«С начала октября по 28 декабря из Абхазии в РФ вывезли 21 тысяч 443 тонны мандаринов, тогда как в прошлом году в такое же время было вывезено 26 тысяч 139 тонн, на 4 тысячи 696 тонн меньше», —рассказала начальник отдела статистики Асида Квициния.
Ранее сообщалось, что новогодний стол россиян за 2023 год вырос в цене на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского. А вот икра подешевела.

Об этом рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - объясняет Виктория Абрамченко.
Читайте также:

В России новогодний стол подорожал за год на 8%

В Москве началась благотворительная акция «Подвешенный мандарин»

Гастроэнтеролог рассказала, что будет если переесть мандаринов
#мандарины
#новый год
#праздники
#новости
#цена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Карта ёлочных базаров Московской области стала доступна онлайн
28 декабря 2023, 14:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья теперь могут приобрести новогоднюю ёлку с помощью интерактивной карты. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.
«На карте отмечены официальные точки реализации хвойных деревьев. Она помогает быстро найти площадку, где можно приобрести главное новогоднее украшение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Ознакомиться с картой ёлочных базаров, которые работают в регионе до 10 января, можно по ссылке.

Как рассказали в министерстве, портал «МОй АПК» – это персональный гид в сфере сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. На нём можно найти данные о доступных сервисах и услугах для производителей сельхозпродукции, узнать новости агропрома, оценить гастрономическое разнообразие региона.

Читайте также:

Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Ёлка желаний»

Губернатор Воробьёв исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»

Стало известно о подорожании ёлочных шаров
#надежда куртяник
#цифровизация
#ёлки
#ёлочные базары
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России новогодний стол подорожал за год на 8%
28 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/seb_ra

Новогодний стол россиян за 2023 год вырос в цене на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского. А вот икра подешевела.
Об этом рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - объясняет Виктория Абрамченко.
Отечественное игристое выросло в цене не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру снизились.

«Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице тоже есть снижение», - объясняет вице-премьер.
Ранее сообщалось, что власти приняли меры для сбалансирования производства и расширения импортных поставок яиц, поэтому дефицита данного продукта в стране не будет. Об этом РИА Новости заявила курирующая продовольственный рынок вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Читайте также:

Абрамченко: Дефицита яиц в России нет и не будет

РФ планирует запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

Стало известно о подорожании ёлочных шаров
#россия
#новый год
#продукты
#праздники
#цены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Абрамченко: Дефицита яиц в России нет и не будет
РИА Новости: Вице-премьер Абрамченко пообещала, что дефицита яиц не допустят
28 декабря 2023, 05:45

Фото: iStock/sergeyryzhov

Власти приняли меры для сбалансирования производства и расширения импортных поставок яиц, поэтому дефицита данного продукта в стране не будет. Об этом РИА Новости заявила курирующая продовольственный рынок вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
По её словам, сейчас в России наблюдается ажиотажный спрос на яйца без видимых предпосылок. Поэтому крупнейшие производители мяса птицы и яиц получили приказ от правительства нарастить объемы производства. Благодаря этому цены на яйца в РФ пойдут вниз после Нового года, а куриное мясо уже начало дешеветь.

«Уже в следующем году мы ожидаем, что <...> производство вырастет на 550 млн штук», – подчеркнула Абрамченко.

Ранее сообщалось, что Турция, Иран, Белоруссия и Азербайджан уже согласились поставить в Россию куриные яйца. А с 1 января по 30 июня 2024 года совет Евразийской экономической комиссии планирует обнулить пошлины на ввоз продукции из других стран. Эта временная мера позволит удержать рост цен на куриные яйца и избежать дефицита этого продукта в стране.

Читайте также:

В ФАС раскрыли, когда ждать снижения цен на яйца

Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

В Минсельхозе раскрыли, когда стабилизируются цены на куриное яйцо
#дефицит
#яйца
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о подорожании ёлочных шаров
В России елочные шары подорожали за год
27 декабря 2023, 17:35

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

В пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что за год в России ёлочные шары подорожали на 17%.
«Более 50% таких покупок происходит в онлайне в основном через маркетплейсы. И в этом, и в прошлом году россияне чаще приобретают товары эконом-сегмента — готовые наборы на одну ёлку из пластиковой основы. Такие товары — лидеры в ценовой категории до 1 000 рублей. На рост цены елочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре (цена лака, краски и др.), так и сезонный характер продажи», — приводит Газета.ру сообщение ресурса.

Отмечается, что в ходе исследования были проанализированы 55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России, которые были пробиты в период с 1 по 20 декабря 2023 и 2022 годов.

Читайте также:

РФ планирует запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

Озвучены основные причины роста цен на техосмотр

Экономист Чеглов спрогнозировал цену яиц от 90 рублей за десяток в 2024 году
#товары
#цены
#рост
#онлайн
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФ планирует запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан
27 декабря 2023, 16:03

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

Россельхознадзор хочет ограничить транзит по территории РФ в Казахстан всей птицеводческой продукции из Америки.
Об этом сообщает РИА Новости

«Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории Рф в Казахстан всей птицеводческой продукции из США», — заявил собеседник агентства.
Сообщается, что в 2022 году объем поставок достиг 23 тысячи тонн, а в 2023 году упал до 15 тысяч тонн.

Данное решение, по предположению источника, рассматривают, чтобы защитить территорию РФ и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц. Эпизоотическая ситуация по заболеванию в США в данный момент нестабильна.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в нынешнем году там зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.

Также сообщалось, что из-за более агрессивного подтипа птичьего гриппа к концу прошлого года в 41 европейской стране зарегистрировали более 9 тысяч его очагов в популяциях дикой и домашней птицы, а сами потери равняются 69 млн голов.

С началом осени 2023 года фиксировали занос заболевания в личные подсобные хозяйства и на предприятия в Соединённых Штатах Америки, Румынии, Болгарии, а также Мексике.

В службе обратили внимание на сообщения о массовой гибели морских млекопитающих, зафиксиованных в Аргентине, Бразилии, Уругвае.

Высокопатогенный птичий грипп приводит к высокому уровню смертности в стадах домашней птицы и в популяциях диких птиц и млекопитающих.

Читайте также:

Концерн Avon не будет продавать российские активы

Аналитик Тумин: ЦБ ужесточил требования к ипотеке для предотвращения проблем

Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%
#россия
#сша
#казахстан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучены основные причины роста цен на техосмотр
Автоэксперт Сажин: Рост цен связан с уменьшением спроса на услугу
26 декабря 2023, 21:34

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что рост цен на техосмотр вызван снижением спроса на услугу из-за отмены обязанности прохождения технического осмотра легковых авто, не использующихся для коммерческой деятельности.
«Это серьёзный сегмент рынка. В основном повышение коснётся коммерческого и пассажирского транспорта. За счёт повышения цен станции техосмотра смогут оставаться «наплаву», а их бизнес рентабельным», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Также Владимир Сажин заявлял, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам. В такой ситуации важно не паниковать, соблюдать спокойствие и вызывать полицию.

Читайте также:

Автоэксперт Сажин раскрыл, как определить автоподставщиков на дороге

Автоэксперт Зенкевич назвал фантазией слова об исчезновении BMW и Mercedes

Автоэксперт Рогов: Россияне не почувствуют ограничений на ввоз авто Южной Кореи
#бизнес
#авто
#россияне
#сервис
#цена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Рогов: Россияне не почувствуют ограничений на ввоз авто Южной Кореи
26 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/VTT Studio

Автоэксперт, основатель компании доставке машин «под ключ» из-за рубежа Дмитрий Рогов заявил, что российские потребители не ощутят изменений на рынке от ввода запрета Южной Кореи на свободный ввоз автомобилей с объёмом двигателя свыше двух литров.
«Сначала запретили ввозить немецкие машины дороже €50 тыс., потом гибридные и с мотором более 1,9 л из Японии. По факту все автомобили по-прежнему доставляются к нам. Из Европы, которая самой первой ввела санкции, все доставляется. Из Японии тоже всё едет. Как говорится, строгость любых законов может быть компенсирована необязательностью их соблюдения. Ко всему остальному адаптировались, и к этому тоже адаптируемся», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Он добавил, что уже функционируют способы обхода этих ограничений.

Читайте также:

Автоэксперт Хайцеэр призвал включать кондиционер в машине зимой

Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»

Мантуров назвал условия снижения цен на автомобили «Лада»
#санкции
#автомобили
#машины
#южная корея
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф