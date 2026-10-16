ЦБ зафиксировал снижение посещаемости кафе и ресторанов в России
Аналитики Банка России сообщили, что россияне стали реже ходить в кафе и рестораны, сохранив интерес к готовым блюдам. Смена потребительских привычек поддерживает вложения компаний в производство еды для быстрого перекуса.
В беседе с «Газетой.Ru» представители ЦБ сослались на октябрьский выпуск доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». В Подмосковье крупный производитель хлебобулочных изделий готовит запуск линии по выпуску сэндвичей.
Поток посетителей в заведениях общепита макрорегиона в целом сократился. При этом кафе и рестораны Калужской, Тверской и Тульской областей получают клиентов благодаря событийным мероприятиям и гастрономическим маршрутам.
Представители отрасли отметили рост числа кандидатов на вакансии. При подборе персонала сохраняется нехватка опытных специалистов, прежде всего поваров.
Сокращать текущие расходы ради будущего отпуска готовы 70% россиян, следует из исследования SOKOLOV и OneTwoTrip. Умеренно экономить намерены 38% участников опроса, еще 32% планируют заметно урезать бюджет.
Почти каждый второй респондент ради путешествия готов меньше тратить на визиты в кафе, рестораны и заказы доставки. Около 30% опрошенных собираются откладывать на поездку от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц. Четверть назвала сумму в пределах 10–30 тыс. рублей, а 13% хотят определять размер накоплений с учетом дохода.
Читайте также: