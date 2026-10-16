ЦБ зафиксировал снижение посещаемости кафе и ресторанов в России

16 октября 2026, 08:43

ЦБ: россияне реже посещают рестораны, но не отказались от покупки готовой еды

Фото: iStock/IUshakovsky

Аналитики Банка России сообщили, что россияне стали реже ходить в кафе и рестораны, сохранив интерес к готовым блюдам. Смена потребительских привычек поддерживает вложения компаний в производство еды для быстрого перекуса.