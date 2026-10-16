В Роскачестве советуют поговорить с коллегой, который перекладывает свою работу
Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко посоветовала сначала обсудить проблему напрямую с сотрудником, если тот регулярно передает часть своих обязанностей другим. По ее мнению, обращение к руководителю должно стать следующим шагом, если личный разговор не принес результата.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что за подобным поведением могут стоять высокая занятость, нехватка навыков или смена рабочих приоритетов. Перед разговором стоит разобраться в причинах ситуации, однако не следует брать на себя постоянное выполнение чужих задач.
Шульженко рекомендует спокойно обозначить влияние дополнительной нагрузки на собственные сроки и предложить вместе определить очередность дел. Такой подход помогает сохранить рабочие отношения и найти приемлемое распределение обязанностей без конфликта.
Если коллега продолжает перекладывать работу и договоренности не соблюдаются, к обсуждению стоит привлечь начальника. Руководителю важно видеть загрузку сотрудников, расставлять приоритеты и четко закреплять ответственность. Эксперт подчеркнула, что взаимовыручка в коллективе не должна превращаться в постоянную работу одного человека за двоих.
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