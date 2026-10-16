В Роскачестве советуют поговорить с коллегой, который перекладывает свою работу

16 октября 2026, 09:26

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Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко посоветовала сначала обсудить проблему напрямую с сотрудником, если тот регулярно передает часть своих обязанностей другим. По ее мнению, обращение к руководителю должно стать следующим шагом, если личный разговор не принес результата.