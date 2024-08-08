Украинскую каноистку на Олимпиаде заставили закрасить фразу из-за признаков пропаганды

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Украинскую каноистку Анастасию Рыбачок на Олимпиаде заставили закрасить на лодке часть фразы «I am Ukrainian». Об этом пишет «Страна».
Уточняется, что в данной надписи увидели «признаки пропаганды». Сама спортсменка не согласилась с этим.
По ее словам, МОК запрещает размещать политические лозунги, однако ее надпись указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо. Она добавила, что это крайне важно.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы изъяли из посылки книгу о Владимире Зеленском. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По ее словам, МОК запрещает размещать политические лозунги, однако ее надпись указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо. Она добавила, что это крайне важно.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы изъяли из посылки книгу о Владимире Зеленском. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова