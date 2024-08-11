Тарасова прокомментировала решение Баха не идти на выборы главы МОК

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Решение главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха об уходе с поста прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ее слова приводит телеканал «Матч ТВ».
«Уйдет Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого, — заявила Тарасова.
По мнению тренера, позиция Баха привела к тому, что российские спортсмены не принимают участие в олимпийских играх. Тарасова также добавила, что глава МОК запомнился ей как человек, который не оказал поддержку в трудную минуту.
Прежде Томас Бах заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Свое решение он не пояснил.
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