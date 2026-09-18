«Я борюсь с обострением»: Запашный признался, что давно лечится от аритмии

18 сентября 2026, 00:41

Аскольд Запашный чувствует себя хорошо после вызова скорой помощи

Аскольд Запашный (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Знаменитый российский дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о своем состоянии после приступа мерцательной аритмии. По его словам, самочувствие нормализовалось.





В ночь на 15 сентября 48-летнему артисту Аскольду Запашному потребовалась экстренная медицинская помощь после внезапного ухудшения самочувствия. Врачи выявили у него мерцательную аритмию и оказали помощь на месте.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Запашный признался, что борется с аритмией уже несколько лет. Тем не менее он добавил, что не хотел бы делать свою медицинскую историю достоянием публики.





«Уже долгое время я борюсь с обострением. Но не хочу никак сейчас выносить эту историю в медиаполе. Позвольте мне как-то не посвящать всех в свои дела. Чувствую себя отлично, вышел на работу. Спасибо за понимание!» — сказал артист.