«Бриллианты не дарит»: Дочь Успенской назвала подарки от любимого человека

17 сентября 2026, 22:46

Возлюбленный Татьяны Успенской дарит ей цветы, пирожные и книги

Любовь и Татьяна Успенские (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица и художница Татьяна Успенская раскрыла подробности своих отношений с 22-летним возлюбленным по имени Артем. О романе с искусствоведом стало известно летом этого года.





По словам артистки, ее избранник — студент, который самостоятельно оплачивает свое образование, пишет NEWS.ru. Несмотря на отсутствие больших заработков, молодой человек проявляет щедрость и заботу.





«Пока мне бриллианты не дарит, но окружает заботой — то привозит пирожное, то фрукты, постоянно дарит цветы, огромного плюшевого мишку, картины, книги. С ним я чувствую себя женщиной», — поделилась Успенская-младшая.