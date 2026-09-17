«Бриллианты не дарит»: Дочь Успенской назвала подарки от любимого человека
Возлюбленный Татьяны Успенской дарит ей цветы, пирожные и книги
Певица и художница Татьяна Успенская раскрыла подробности своих отношений с 22-летним возлюбленным по имени Артем. О романе с искусствоведом стало известно летом этого года.
По словам артистки, ее избранник — студент, который самостоятельно оплачивает свое образование, пишет NEWS.ru. Несмотря на отсутствие больших заработков, молодой человек проявляет щедрость и заботу.
«Пока мне бриллианты не дарит, но окружает заботой — то привозит пирожное, то фрукты, постоянно дарит цветы, огромного плюшевого мишку, картины, книги. С ним я чувствую себя женщиной», — поделилась Успенская-младшая.Певица призналась, что ее не смущает 14-летняя разница в возрасте с возлюбленным. Она убеждена, что главное — не цифры в паспорте, а внутреннее состояние человека.