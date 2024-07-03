Брошенный танкер Lavant потонул у берегов Йемена

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Танкер Lavant, покинутый экипажем в Аденском заливе, скорее всего затонул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.
В ведомстве сообщили, что корабль вряд ли стал целью хусситских пиратов. За последний год они совершили более 70 нападений на морские суда. Тем не менее, последние сообщения экипажа судна говорят о том, что на судне отказал двигатель и начала активно набираться вода.
Российская судоходная группа «Совкомфлот» заявила, что один из ее кораблей получил сигнал бедствия и отправился на помощь. Все моряки эвакуировались на спасательных плотах.
До сих пор найти владельца судна для получения комментария не удалось.
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Российская судоходная группа «Совкомфлот» заявила, что один из ее кораблей получил сигнал бедствия и отправился на помощь. Все моряки эвакуировались на спасательных плотах.
До сих пор найти владельца судна для получения комментария не удалось.
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Олег Дикий