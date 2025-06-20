«Треш-контент»: Российский блогер вызвал полицейских за тысячу рублей
В Санкт-Петербурге блогера задержали за осквернение российского флага. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
В Кудрово 28-летний Степан в день своего рождения решил подзаработать денег и запустил онлайн-трансляцию, в которой выполнял задания зрителей. Один из участников предложил стримеру 1000 рублей за срыв со стены российского флага, который висел в комнате парня.
У Степана загорелись глаза, он сорвал российский триколор с изображением президента РФ, смял его, и грубо бранясь, бросил в сторону. Стримеру посоветовали срочно удалить запись, аргументируя сделанное неизбежным наказанием, но парень не верил в серьёзность ситуации и проигнорировал советы.
На следующий день во время нового стрима Степана задержали сотрудники полиции. Ему грозит статья за надругательство над государственным символом.
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