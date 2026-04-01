Треш-стример Таракан получил срок за плевок на георгиевскую ленту
Подмосковного треш-стримера Андрея Скутина, известного под псевдонимом Таракан, приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима за осквернение георгиевской ленты. Об этом сообщила прес-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
Суд признал 39-летнего блогера виновным по части четвертой статьи 354.1 УК (публичная реабилитация нацизма с использованием интернета). При вынесении приговора учли, что на момент возбуждения уголовного дела мужчина уже имел судимость. Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов течение трех лет после освобождения.
По данным следствия, Скутин совершил преступление накануне 9 мая 2025 года. Стример вел онлайн-трансляцию со своего смартфона из подъезда жилого дома на Садовом проезде в Подольске. В надзорном ведомстве отметили, что в прямом эфире он «публично осквернил символ воинской славы России».
Как писали СМИ, блогер плюнул на георгиевскую ленту за донат от подписчика. Фрагмент стрима распространился в соцсетях, после чего действиями мужчины заинтересовались правоохранители.
