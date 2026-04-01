Треш-стример Таракан получил срок за плевок на георгиевскую ленту

01 апреля 2026, 15:33

Блогеру Скутину дали 2,5 года колонии за осквернение георгиевской ленты

Подмосковного треш-стримера Андрея Скутина, известного под псевдонимом Таракан, приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима за осквернение георгиевской ленты. Об этом сообщила прес-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.