Российская пенсионерка лишилась части ноги после нападения собаки на улице

Собака бойцовской породы напала на пенсионерку в Пермском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Инцидент произошел 30 марта около одной из школ города Лысьва. Американский стаффордширский терьер вцепился в проходившую мимо 89-летнюю женщину. Очевидец попытался оттащить пса, но тот прокусил ему руки и повредил два пальца.

Когда собаку удалось отогнать, пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. В реанимации ей провели частично ампутировали левую голень. Агрессивное животное изолировали сотрудники полиции.

Пресс-служба СУ СК по региону сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 188 УК: «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Лидия Пономарева

