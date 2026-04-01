Россиянка не выжила после операции на дому
Хирурга из Нижнего Тагила осудили за операцию на дому, после которой умерла пациентка. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.
Как писал местный портал E1.RU, у женщины был цирроз, в ее животе скопилось большое количество жидкости, которую требовалось удалить. Хирург согласился провести вмешательство на дому. В какой-то момент у пациентки открылось внутреннее кровотечение, и она скончалась. Адвокат медика заявил журналистам, что такой риск был обоснован.
В отношении врача, проводившего первую манипуляцию, возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что мужчина не проводил каких-либо предварительных обследований.
Суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Его обязали оставаться на территории города и ежемесячно являться на регистрацию.
