Юная россиянка подожгла мечеть под влиянием мошенников и получила срок

В Коми вынесли приговор 20-летней девушке, которая подожгла мечеть по заданию мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал «Сыктывкар №1».



1-й Западный окружной военный суд назначил ей наказание в виде десяти лет колонии общего режима. В срок также зачли время нахождения в следственном изоляторе.

Осужденная заявила, что действовала под психологическим и гипнотическим воздействием мошенников. По ее словам, они угрожали ее семье. Девушка до конца верила, что помогает сотрудникам ФСБ в поимке преступников и выполняет задание государственной важности. Она отметила, что согласна ответить за поджог, но не за террористический акт, которого, по ее мнению, не совершала.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили 19-летнего жителя Химок поджечь трансформаторную подстанцию.

Лидия Пономарева

