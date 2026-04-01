Юная россиянка подожгла мечеть под влиянием мошенников и получила срок
В Коми вынесли приговор 20-летней девушке, которая подожгла мечеть по заданию мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал «Сыктывкар №1».
1-й Западный окружной военный суд назначил ей наказание в виде десяти лет колонии общего режима. В срок также зачли время нахождения в следственном изоляторе.
Осужденная заявила, что действовала под психологическим и гипнотическим воздействием мошенников. По ее словам, они угрожали ее семье. Девушка до конца верила, что помогает сотрудникам ФСБ в поимке преступников и выполняет задание государственной важности. Она отметила, что согласна ответить за поджог, но не за террористический акт, которого, по ее мнению, не совершала.
Ранее сообщалось, что мошенники заставили 19-летнего жителя Химок поджечь трансформаторную подстанцию.
Читайте также: