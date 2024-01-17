Гладков высказался о видео с избиением прохожих группой подростков в Белгороде

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал избиения прохожих группой подростков. В своем телеграм-канале он заявил, что на такое власти должны реагировать жестко и быстро.
Глава региона отметил, что допускать такие противоправные действия нельзя, особенно в нынешний обстановке.
«Согласен, здесь нужно максимально быстро и жестко предпринимать все меры для того, чтобы и данные процессы остановить, и не допустить их в будущем. Тем более в такой сложной обстановке, в какой мы все сейчас живем», — написал политик.
Напомним, 16 января в Сети появилась видеозапись о банде подростков, нападавших на случайных прохожих на улицах Белгорода, около магазинов и в гипермаркете Мегагринн.
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Алина Юрчак