Треть геймеров в России записывают пароли от личных кабинетов в блокноты

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Треть геймеров в России все еще записывают пароли от личных кабинетов в бумажные блокноты. К соответствующим выводам пришел совместный опрос почты Mail и Hi-Tech Mail. При этом четверть опрошенных, как отмечается, и вовсе не заботятся о том, как хранить реквизиты от своих учетных записей.
«Как показало исследование, только 14% респондентов пользуются безопасными менеджерами паролей, которые помогают надежно хранить и создавать уникальные комбинации. В числе других вариантов, где пользователи хранят тайные комбинации: приложения для заметок и сообщения в мессенджера», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.Тем временем выяснилось, что мошенники научились выдавать инструменты для перехвата данных банковских карт за приложения государственных сервисов. Как сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT, больше всего подвержены риску пользователи устройств на базе ОС Android, так как в них разрешена установка приложений из неизвестных источников.
«Это дает киберпреступникам возможность распространять вредоносные программы под видом легитимных приложений. Чтобы защитить себя, пользователям необходимо проявлять осторожность: загружать приложения только из проверенных источников, регулярно обновлять операционную систему и антивирусное ПО, а также отключать NFC, если он не используется», — пояснил собеседник телеканала.Читайте также:
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