Мошенники воспользовались Трампом

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Мошенники воспользовались инаугурацией президента США Дональда Трампа и выпуском мемкоинов $TRUMP и $MELANIA, начав создавать поддельные сайты для кражи средств с криптокошельков. Об этом сообщила старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына. По ее информации, при подключении кошелька у жертвы запрашивают Seed-фраза от кошелька, а после «угоняют» его.
«Новости о новом президенте США [Дональде Трампе] давно используются мошенниками для различных скам-схем. Злоумышленники воспользовались инфоповодам по случаю выпуска токенов $TRUMP и $MELANIA для создания криптомошеннических фишинговых сайтов. Аналитики Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. обнаружили более десятка сайтов для кражи средств с криптокошельков, использующих мем-токен $TRUMP для привлечения жертв», — пояснила аналитик в беседе с «Известиями».Вместе с тем частный инвестор Федор Сидоров рассказал, как запуск мемкоинов Трампа и его супруги отразится на рынке криптовалют в целом. В разговоре с RT эксперт отметил, что эти события перекликаются с заявления американского лидера создать национальный резерв в биткоинах.
«Трамп планирует создать стратегический резерв биткоина, что может укрепить позиции США на криптовалютном рынке и потенциально повлиять на экономическую политику страны. <…> В краткосрочной перспективе запуск мемкоина $MELANIA может вызвать повышенную волатильность на рынке криптовалют», — поделился Сидоров.Читайте также:
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