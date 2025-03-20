В ЦБ рассказали, какую сдачу не имеют права выдавать магазины

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Российские магазины не имеют права выдавать сдачу сильно поврежденными купюрами. Об этом сообщил Центробанк в Telegram-канале.
В частности, имеются в виду банкноты, на которых есть больше двух посторонних надписей, а также печати, рисунки или сильные разрывы края (свыше семи миллиметров). Кроме того, к таковым относятся обесцвеченные, потертые или склеенные скотчем купюры.
Если на них есть небольшие потертости, надрывы, а также единичные пятна, надписи, оборванные углы и отверстия — сдача является пригодной для расчетов, добавил регулятор. Сильно поврежденные подлинные денежные знаки, включая монеты, граждане могут бесплатно поменять в любом коммерческом банке, резюмировали в ЦБ.
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Если на них есть небольшие потертости, надрывы, а также единичные пятна, надписи, оборванные углы и отверстия — сдача является пригодной для расчетов, добавил регулятор. Сильно поврежденные подлинные денежные знаки, включая монеты, граждане могут бесплатно поменять в любом коммерческом банке, резюмировали в ЦБ.
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Никита Кротов