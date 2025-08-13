В образовательных учреждениях Люберец к сентябрю создадут 2,6 тыс. новых мест

13 августа 2025, 11:40

В школах Люберец к сентябрю создадут 2,6 новых мест. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».





В муниципалитете продолжается капремонт Детской школы искусств №1 и масштабное строительство воспитательно-образовательного комплекса. Работы проходят в рамках Народной программы партии.



Здание ДШИ №1 на улице Кирова, построенное в 1938 году, впервые проходит полное обновление. Одновременно в жилом комплексе «Легенда Коренёво» возводится современный воспитательно-образовательный комплекс на 620 человек.



Депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Калинин и Дмитрий Сухов с коллегами по партии, жителями и подрядчиком проверили ход реконструкции в Детской школе искусств.

«Уже завершено более 60% запланированного объёма работ. В школе меняют выходную группу, увеличили сценическое пространство, зрительный зал. Завершить работы планируют к сентябрю, чтобы дети пришли в уже обновлённое творческое пространство. Эта школа – точка притяжения для талантливых ребят, место, где воспитываются будущие музыканты. Мы должны сделать всё, чтобы они занимались в комфортных и вдохновляющих условиях», – сказал Калинин.

«Старый зал был слишком мал, а для хоровых выступлений это критично. Новый актовый зал позволит и детям, и родителям получать удовольствие от концертов. Хочется скорее вернуться в родную школы», – резюмировала она.

«Новый ВОК будет включать школу на 500 мест и детсад на 120 мест. Просторные учебные кабинеты оборудуют современными интерактивными досками, эргономичной мебелью и большими окнами. Помимо стандартных помещений, комплекс предусматривает специализированные лаборатории, кабинеты для искусства и музыки, зоны для проектной деятельности. Особое место займёт библиотечно-информационный центр на двух этажах с зонами для самостоятельной и групповой работы, IT-классами и современным оснащением», – рассказал гендиректор компании ГК «Некрасовка Девелопмент» Константин Юферов.