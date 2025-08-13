В образовательных учреждениях Люберец к сентябрю создадут 2,6 тыс. новых мест
В школах Люберец к сентябрю создадут 2,6 новых мест. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».
В муниципалитете продолжается капремонт Детской школы искусств №1 и масштабное строительство воспитательно-образовательного комплекса. Работы проходят в рамках Народной программы партии.
Здание ДШИ №1 на улице Кирова, построенное в 1938 году, впервые проходит полное обновление. Одновременно в жилом комплексе «Легенда Коренёво» возводится современный воспитательно-образовательный комплекс на 620 человек.
Депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Калинин и Дмитрий Сухов с коллегами по партии, жителями и подрядчиком проверили ход реконструкции в Детской школе искусств.
«Уже завершено более 60% запланированного объёма работ. В школе меняют выходную группу, увеличили сценическое пространство, зрительный зал. Завершить работы планируют к сентябрю, чтобы дети пришли в уже обновлённое творческое пространство. Эта школа – точка притяжения для талантливых ребят, место, где воспитываются будущие музыканты. Мы должны сделать всё, чтобы они занимались в комфортных и вдохновляющих условиях», – сказал Калинин.Преподаватель хорового отделения Ксения Иваныкина отметила, что реконструкции ждали давно.
«Старый зал был слишком мал, а для хоровых выступлений это критично. Новый актовый зал позволит и детям, и родителям получать удовольствие от концертов. Хочется скорее вернуться в родную школы», – резюмировала она.Также единороссы оценили степень готовности воспитательно-образовательного комплекса на территории ЖК «Легенда Коренёво».
На объекте завершены подготовительные работы по ограждению стройплощадки и монтажу фундамента башенного крана №1. Ведутся разработки котлована, подготовлено бетонное основание под фундаменты, начаты гидроизоляционные работы.
«Новый ВОК будет включать школу на 500 мест и детсад на 120 мест. Просторные учебные кабинеты оборудуют современными интерактивными досками, эргономичной мебелью и большими окнами. Помимо стандартных помещений, комплекс предусматривает специализированные лаборатории, кабинеты для искусства и музыки, зоны для проектной деятельности. Особое место займёт библиотечно-информационный центр на двух этажах с зонами для самостоятельной и групповой работы, IT-классами и современным оснащением», – рассказал гендиректор компании ГК «Некрасовка Девелопмент» Константин Юферов.На территории городского округа Люберцы к 1 сентября откроют воспитательно-образовательный комплекс в Дзержинском, новую школу на 1,5 мест в ЖК «Жулебино парк», детсад на 360 мест в ЖК «Томилино парк», встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест в ЖК «Гоголь парк».
Кроме того, завершится капремонт еще трёх объектов: корпуса гимназии №5 в Люберцах, корпуса школы №28 в Коренёве и спортшколы олимпийского резерва.